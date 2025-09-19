SE PUEDE LLEGAR A LOS 64 KM/H
Los parques de Madrid cerrarán a las seis de la tarde ante las fuertes rachas de viento
El Retiro, Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares
EFE
El Retiro y otros ocho parques históricos cerrarán a partir de las 18:00 horas de este viernes por condiciones meteorológicas adversas, de acuerdo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anuncia rachas de viento de 64 kilómetros por hora y temperaturas de hasta 35 ºC.
Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, el cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.
La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que los técnicos del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. Previsiblemente, la reapertura se realizará mañana sábado.
El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro, sobre la reapertura de los parques.
