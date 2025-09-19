Oficial: el TAD ratifica la sanción a Dean Huijsen y se perderá el partido ante el Espanyol

Dean Huijsen no jugará ante el RCD Espanyol (sábado, 16:15 horas), cumpliendo así el encuentro de sanción que le impuso el Comité de Disciplina tras la expulsión en Anoeta durante la jornada anterior de LaLiga. De esta forma, el Real Madrid pierde al que, hasta ahora, había sido su mejor central y uno de los fichajes con mayor impacto inmediato en la plantilla de Xabi Alonso. A lo largo de la semana, el conjunto blanco había interpuesto varios recursos para intentar evitar la sanción de Huijsen. En primer lugar, tal y como manda el protocolo, acudió al Comité de Disciplina, que rechazó la petición de los blancos. Posteriormente, el Comité de Apelación siguió la misma línea. Y, por último, en un intento desesperado del club por reclutar al futbolista de cara al choque liguero del sábado, también acudió al TAD, que siguió el discurso marcado por los dos órganos previos y rechaza las alegaciones del Real Madrid.

Jesús Gil Manzano mostró la tarjeta roja al defensor madridista al considerar que se trataba de una “ocasión manifiesta de gol”, pero lo cierto es que el CTA, por medio de su nuevo programa 'Tiempo de Revisión', reconoció que la acción era merecedora de tarjeta amarilla, mientras que consideró positiva la no intervención del VAR. "La sanción más adecuada para el defensa del Real Madrid Dean Huijsen en la infracción sobre Mikel Oyarzabal en el partido contra la Real Sociedad hubiera sido tarjeta amarilla y no roja, porque no se cumplen el cien por cien de los condicionantes necesarios para ello", explicaba el organismo.

Debido a que aún no se conocía la postura del CTA, el Real Madrid no pudo adjuntar estas palabras del comité de árbitros en el recurso presentado a Disciplina, pero sí que lo envío en tiempo y forma a Apelación y, posteriormente, al TAD. Pese a ello, este último órgano también desestima las alegaciones emitidas por el conjunto blanco.

"Buena imagen para el fútbol español"

Este caso particular presentaba una dificultad añadida, debido a que el acta arbitral y la posterior valoración del CTA no coinciden. De esta forma, el caso ha sido trasladado a diferentes organismos. Entre tanto, el futbolista se pronunció durante la tarde del jueves en sus redes sociales, cuando Apelación ya había emitido su resolución, pero aún quedaba esperar la respuesta del TAD. El propio jugador subió un texto a sus redes sociales recalcando lo siguiente:

1. Gil Manzano expulsa injustamente a Huijsen.

2- El VAR no entra y lo permite.3- El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido.

4- El CTA reconoce el error.

5- El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen.

"Se admite el error, pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español", añadía el zaguero madridista en tono irónico. De esta forma, Huijsen se perderá el partido del próximo sábado ante el Espanyol. Un encuentro en el que Xabi Alonso tampoco podrá contar con Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy, todos ellos lesionados. Raúl Asencio se postula a ocupar el puesto en el centro de la zaga que queda descuidado por la baja de Huijsen, mientras que Dani Carvajal sustituirá al inglés en el lateral derecho.