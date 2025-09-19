Qué hacer en Madrid esta semana: 'Otello' vuelve al Real, Festival de Literatura Infantil y Juvenil, el arte pop de Alfredo Alcaín...

ARTE TEXTIL. La seda expandida de Pierre Louis Geldenhuys La galería compostelana Luisa Pita inaugura en el Espacio Jovellanos, en el centro de Madrid, la exposición Deconstrucción, la nueva propuesta del artista textil sudafricano Pierre Louis Geldenhuys. Hasta el 28 de este mes, el espacio acoge diecinueve piezas que expanden los límites de la seda, que aparca aquí su naturaleza primera y matérica para hacer también las veces de superficie geométrica, de escultura e incluso de soporte para la expresión poética. Conocido por su dominio de la teselación en seda -técnica basada en la utilización de patrones geométricos repetitivos-, Geldenhuys articula en sus piezas composiciones en las que un simple patrón se despliega hasta dar vida a un conjunto de estructuras complejas, cuya armonía es corrompida por pliegues, costuras y ensamblajes industriales. Alfileres, cremalleras o botones que se convierten, más allá de elementos ornamentales, en parte esencial de una narrativa que explora la intervención humana sobre la frágil naturaleza. Presentadas en cajas de luz, las obras generan volúmenes y juegos de color que remiten tanto a la abstracción geométrica como a la arquitectura, y donde la precisión matemática se entrelaza con la sensualidad del tejido.

Más información Cuándo: Hasta el 28 de septiembre Dónde: Espacio Jovellanos (C. Jovellanos, 6) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

'Jacaranda', una de las piezas de Pierre Louis Geldenhuys. / Cedida

TEATRO. Los amores feroces, de Ruiz Rodgers y Volpi La Abadía da la bienvenida a su nueva temporada con Los amores feroces, un montaje que se inspira en los versos y las pasiones de Octavio Paz para explorar desde los textos de Jorge Volpi asuntos tan universales como el amor, la pasión, el sexo o el erotismo. Concebida por la directora Rosario Ruiz Rodgers -pieza clave en la historia del teatro-, la obra hace de brújula en un laberinto de palabras que nos adentra en la naturaleza de estos sobresaltos amorosos en tres etapas muy distintas de la vida: la juventud, la madurez y la vejez. La pieza entrelaza poemas, ensayos y cartas del Nobel mexicano con otros textos pertenecientes a sus parejas, amistades y artistas cercanos, con los que Volpi teje un mosaico de voces que se entrecruzan sobre las tablas. La producción, que reúne a intérpretes de distintas generaciones, destaca asimismo por un montaje que bebe de la obra visual del pintor y escultor mexicano Vicente Rojo, amigo y cómplice de Paz, y que la acerca más aún si cabe a la intimidad del escritor. En definitiva: una pieza que convierte un territorio de deseo, celos y contradicciones en una experiencia literaria y visual al borde del exceso y la epifanía.

Más información Cuándo: Hasta el 12 de octubre Dónde: Teatro de La Abadía (C. Fernández de los Ríos, 42) Precio: 19 euros Web: pincha aquí

'Los amores feroces'. / Cedida

EXPOSICIÓN. Retrospectiva de Alfredo Alcaín La trayectoria de Alfredo Alcaín, Premio Nacional de Artes Plásticas, se dilata a lo largo de seis décadas; un tiempo que ha servido al madrileño para evolucionar su obra hacia nuevos lenguajes, pero sin aparcar su debilidad por cruzar el imaginario popular con un referencial propio de la alta cultura. Este año, la Sala Alcalá 31 dedica una retrospectiva a este genio del realismo crítico y el arte pop en la que desglosa las sucesivas etapas que han marcado su carrera entre finales de los años sesenta y el día de hoy. Lo hace a través de un total de 150 obras que trazan la amplitud de un artista que plasmó como nadie las tensiones entre lo mundano y lo ordinario, y que incluye desde pinturas, esculturas o dibujos hasta una pieza audiovisual sobre el altar que instaló en 1970 en el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni. Los grandes ciclos pictóricos ocupan la primera planta, donde encontramos sus famosas reinterpretaciones puntillistas de Cézanne, relieves y una serie de naturalezas muertas entre el clasicismo y la abstracción, entre otros. La planta superior se centra, en cambio, en una faceta menos conocida y más íntima, con piezas sobre su viaje a Roma, pinturas de escaparates y fachadas madrileñas, y retales de su biografía.

Más información Cuándo: Hasta el 11 de enero Dónde: Sala Alcalá 31 (C. Alcalá, 31) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

Una vista de la exposición de Alfredo Alcaín en la sala Alcalá, 31. / Jonás Bel

OPERA. El 'Otello' de David Alden “Otello es el monstruo que todos llevamos dentro”. Con esta frase define el director italiano Nicola Luisotti al protagonista de la ópera que marca su regreso al Teatro Real y una de las grandes apuestas de la temporada del coliseo madrileño. Coproducida en colaboración con la English National Opera y la Ópera de Estocolmo, la obra recupera la penúltima partitura de Giuseppe Verdi, inspirada en Shakespeare y considerada una de las tragedias cumbre del repertorio lírico universal. El drama sigue al general Otello, a quien su lugarteniente convence de una supuesta infidelidad por parte de su esposa Desdémona. Impulsado por el bulo y sus propias inseguridades -atención: spoiler-, Otello termina estrangulando a Desdémona antes de descubrir la verdad y acabar suicidándose. Estrenada en La Scala de Milán en 1887 y llegada al Real tres años más tarde, la obra supuso para Verdi un giro decisivo - según se cuenta, el público rompió en aplausos antes de que los cantantes aparecieran en el escenario-. En Madrid, serán Brian Jagde, Asmik Grigorian, Jorge de León y Maria Agresta quienes den voz a esta tragedia que, por desgracia, no pierde vigencia. Una historia brutal de celos y manipulación despedida que se crece con un montaje sombrío y urbano del laureado y prolífico director de escena David Alden.

Más información Cuándo: Del 19 de septiembre al 6 de octubre Dónde: Teatro Real (Pl. Isabel II, s/n) Precio: Desde 18 euros Web: pincha aquí

FOTOGRAFÍA. ‘La materia de las cosas’, de Edward Weston La nueva exposición de la Sala Recoletos de la Fundación Mapfre nos sumerge de lleno en la obra de Edward Weston, un fotógrafo que supo convertir lo cotidiano en iconos absolutos de la vida estadounidense de entreguerras. Vegetales, conchas, troncos, dunas, cuerpos humanos y retratos íntimos campan a sus anchas en La materia de las formas; una muestra que constata la evolución del de Illinois desde el pictorialismo hacia una mirada radicalmente moderna, marcada por la nitidez extrema, el detalle y composiciones de una rigurosidad pasmosa. Tanto fue su interés en lo que llamó “la fotografía directa o pura” que en el año 1932 fundó junto a Ansel Adams el colectivo Grupo f/64, que defendía que la pureza en la fotografía solo podía darse cuando esta se desvinculaba de cualidades técnicas o conceptuales derivadas de otras disciplinas artísticas. Curada por el comisario Sergio Mah, la exposición reúne cerca de doscientas fotografías distribuidas en siete secciones que recorren las diferentes etapas de su trayectoria y que, más allá de resaltar el virtuosismo técnico de Weston, ponen también de manifiesto su papel como referente indiscutible de la fotografía moderna surgida a este lado del charco con la llegada de las vanguardias.

Más información Cuándo: Del 19 de septiembre al 18 de enero Dónde: Fundación Mapfre (P.º de Recoletos, 23) Precio: 5 euros Web: pincha aquí

'Two Shells' (1927), de Edward Weston. / Cedida

DANZA. De Medea a Pasolini Los Teatros del Canal presentan los próximos 20 y 21 de septiembre el estreno absoluto de De Medea a Pasolini, la nueva creación de Manuela Barrero al frente de su compañía dlcAos. La pieza, incluida en el programa de Canal Danza, enlaza dos figuras marcadas por la controversia -la heroína griega y el director de Saló o los 120 días en Sodoma- para cuestionar esa manía tan nuestra de dictar sentencias absolutas sobre lo ajeno, como si el bien y el mar fueran compartimentos estancos o, directamente, como si el bien y el mal tuvieran sentido por derecho propio. Concebida a la manera de un ritual escénico, la obra parte de la convicción de que a los humanos se nos ha olvidado nuestra condición animal, a la vez que defiende el papel del arte y la creación para desbordar los límites y trascender las diferencias desde el sentido común y la no violencia. Así, con la danza como única herramienta, Barrero construye una suerte de juicio poético en el que Medea y Pasolini son convocados de nuevo, pero esta vez no como culpables ni como víctimas, sino como espectros que nos recuerdan la necesidad de repensar nuestra sensibilidad como especie.

Más información Cuándo: 20 y 21 de septiembre Dónde: Teatros del Canal (C. Cea Bermúdez, 1) Precio: Desde 20 euros Web: pincha aquí

INFANTIL. Festival de literatura infantil y juvenil Las historias pueden vivirse mucho más allá de un taco de hojas offset: pueden esconderse en un juego de pistas, saltar a la pantalla o tomar forma en manualidades de todo tipo. Eso es lo que propone el FLIC, el festival de literatura y artes infantil y juvenil que, desde hace quince años, viene demostrando que la literatura puede disfrutarse de mil maneras distintas a sostener un libro entre las manos -especialmente en esas edades tempranas en las que aún se está verde en el hábito lector-. Dirigido a familias con niñas, niños y adolescentes, la cita, que este año se celebra en el Espacio abierto Quinta de los Molinos, convierte los relatos en aventuras colectivas, donde la palabra escrita dialoga con el arte, el cine, el juego y la imaginación. Durante el fin de semana los pequeños podrán apuntarse a talleres donde las páginas se pliegan y se transforman, escuchar un cuento que salta a la gran pantalla o inventar otros mundos haciendo sombras chinas o imaginando storytellings. Un encuentro que desborda los límites de la literatura y la convierte en un territorio en el que jugar y expresarse desde la magia de los libros en sus mil formas.

Más información Cuándo: 20 y 21 de septiembre Dónde: Espacio abierto Quinta de los Molinos (C. Juan Ignacio Luca de Tena, 20) Precio: Pase a todas las actividades: 6 euros. Entradas online y en taquilla Web: pincha aquí