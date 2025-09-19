EN PUENTE DE VALLECAS
Liberado un hombre secuestrado en Madrid tras pedir auxilio lanzando servilletas
Era amigo de su secuestrador, que le alojó en su casa y lo encerró para quedarse con su dinero
EFE
La Policía Nacional ha liberado a un hombre que estaba retenido en un piso en Puente de Vallecas, en Madrid, y que pidió ayuda lanzando servilletas manuscritas a los vecinos. Su presunto secuestrador fue detenido y está en prisión provisional.
La liberación de la víctima y la detención de su secuestrador ocurrieron el pasado 11 de septiembre, cuando los agentes acudieron al domicilio alertados por una vecina que llamó al 091 y comunicó que una persona estaba pidiendo ayuda a través de servilletas diciendo que estaba retenido, según indican fuentes policiales.
A su llegada, los policías hablaron a través de la ventana con el hombre retenido, que confirmó su situación. Los bomberos abrieron la puerta de la vivienda y el secuestrado fue trasladado al hospital para ser examinado de las lesiones sufridas, como hematomas.
Detención ilegal y lesiones
Varios agentes se quedaron vigilando la zona y detuvieron al secuestrador a su llegada como presunto responsable de delitos de detención ilegal, lesiones, torturas y tenencia ilícita de armas. El detenido se encuentra ahora en prisión provisional.
Secuestrador y víctima eran amigos desde hace tiempo, según indican otras fuentes próximas a la investigación.
El hombre retenido vivía en la calle cuando le propusieron ser administrador de una empresa en Portugal a cambio de recibir un pago mensual, un trato que firmó en el país vecino y tras el que regresó a Madrid con dinero que gastó saliendo de fiesta.
Dinero y fiestas
Fue entonces cuando el presunto secuestrador, su amigo, le ofreció vivir en su piso. Sin embargo, una vez en la vivienda, le dijo que quería el dinero que iba a recibir como contraprestación a residir allí.
El presunto secuestrador, con experiencia en tratos fraudulentos, quería los ingresos de su amigo y por eso le encerró, le golpeó y le llegó a amenazar de muerte, indican a EFE estas fuentes.
