En las entrañas del Banco de España: una 'caja fuerte' plagada de cuadros, alfombras y relojes únicos en el mundo

Una imponente vidriera cubre la escalera imperial del Banco de España. Es su eje central, el punto que vertebra la vida del edificio. Bajo sus colores caminan los trabajadores que, a diario, en el centro de Madrid, atraviesan unas instalaciones desconocidas para el público. Hay pinturas, alfombras, relojes y grabados que, a partir del 4 de octubre, de forma gratuita, cualquier interesado podrá visitar gracias al programa de Puertas Abiertas que ha puesto en marcha la institución. “Es un espacio en magníficas condiciones de conservación”, ha subrayado Yolanda Romero, jefa de la división de Patrimonio y Colecciones. Las entradas ya pueden reservarse.

Fundado en el siglo XVIII, el Banco de España es una de las instituciones financieras más antiguas del mundo: sólo los homólogos de Suecia (1668) e Inglaterra (1694) le preceden. Su origen se remonta al reinado de Carlos III, un proyecto impulsado principalmente para facilitar la conversión en efectivo de los avales reales. Tras convertirse en el Banco Español de San Fernando, adquiere la denominación actual en 1856. Su sede actual, diseñada por los arquitectos Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, es uno de los grandes referentes de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Un palacio que, en 2006, tras sucesivas ampliaciones, Rafael Moneo terminó de rematar.

El Patio de Operaciones del Banco de España. / CEDIDA

“Con esta iniciativa cumplimos una demanda intensa de personas que quieren visitar el edificio, pero que no ha sido posible hasta hoy con este alcance. Quien quiera podrá hacerlo de la mano de un equipo de voluntarios formado por empleados y antiguos compañeros que van a aportar un plus en la forma de acercarse a él”, ha explicado Romero. Tras arrancar en la escalera imperial, la ruta prosigue en la biblioteca. Es considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura de hierro y cristal, en parte, gracias al tratamiento innovador de la luz: una sencilla vidriera baña de claridad las tres alturas del espacio, convertido en una auténtica linterna interior.

Obras de restauración del Salón de Cobradores del Banco de España. / CEDIDA

La siguiente parada tiene lugar en el Salón de Cobradores, restaurado e inaugurado para la ocasión. “El resultado es impactante, no tiene nada que ver con lo que me encontré cuando me incorporé hace 40 años. Era el antiguo almacén de libros”, ha comentado José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España. La estancia es la única que utiliza elementos neomudéjares en su decoración. Las carpinterías de madera completan el conjunto, originalmente cubierto por un techo de cristal que, soportado por columnas de hierro, proporcionaba luz natural al patio.

Obras de Goya, Zuloaga, Sorolla...

“Se trata de una intervención de especial relevancia que no sólo rescata un espacio oculto durante décadas, sino que lo reincorpora a la vida institucional del banco. Destaca por el diálogo entre dos lenguajes muy distintos: lo oriental y lo industrial”, ha destacado Ignacio García, arquitecto del estudio Paredes Pedrosa. Más adelante, el Patio de Operaciones destaca por su programa ornamental: realizado en uno de los estilos internacionales del momento, el art decó, y desarrollado no sólo en los revestimientos de piedra que cubren muros, sino también en bancos, ventanas, barandillas…

La colección del Banco de España tiene su origen en los encargos que el Banco de San Carlos realizó en 1783 a un joven Francisco de Goya, en plena efervescencia ilustrada. Junto a él aparecen otros grandes nombres como Ignacio Zuloaga, Joaquín Sorolla y Vicente López, así como otros más recientes: Isabel Quintanilla, Carmen Laffón y Annie Leibovitz, entre otros. La mayoría se localiza en el resto de estancias que completan la ruta: el salón del Consejo de Gobierno, la sala Goya, la galería Basamento y los comedores. Durarán 90 minutos y se han reservado pases específicos para centros educativos.