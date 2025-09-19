Día Mundial del Aperitivo: de los bares más cañeros de Madrid al pack de vermut para saborearlo en casa

El tapeo es muy nuestro, pero si hay un ritual que define a los españoles es el de salir a tomar el vermú. Una costumbre que hemos elevado a la categoría de arte: quedar en torno a la una —aunque puede ser antes, después, o incluso como previa a la cena— para abrir boca con un trago y unas tapas. Probablemente lo repetimos cada fin de semana, pero este viernes 19 de septiembre el plan se convierte en cita ineludible: se celebra el Día Mundial del Aperitivo. ¿Qué mejor forma de inaugurar el finde?

Una pareja consume alcohol en la terraza del Círculo de Bellas Artes de Madrid. / Alba Vigaray

En Madrid, las opciones para celebrar el aperitivo son tan variadas como tentadoras: El Jardín de Arturo Soria ofrece un espacio chill out con carta de temporada en la que brillan las gildas, los braviolis o los torreznos; Inhala Terraza conquista con su jardín colgante y las vistas al skyline, ideales para maridar cócteles y atardeceres; en Pozuelo, La Taberna de Elia seduce a los incondicionales del buen producto con su tomate fresco, oreja gallega o chorizo a la parrilla; mientras que en plena calle Ponzano, el Restaurante Ponzano se erige en parada imprescindible para los amantes del vermut, con una barra repleta de escabeches, callos, boquerones y piparras.

Y para quienes quieran llevar esta costumbre a otro nivel, nada como descubrir la Vermuterapia de Zarro: el arte de combinar sus vermuts, salsas y propuestas de picoteo para diseñar el aperitivo perfecto, donde cada elemento aporta su propia magia a la mesa. ¿La clave? Dejar volar la creatividad y disfrutar de la combinación ideal para cada momento, incluso desde casa.

Vermut Zarro: la vermuterapia más castiza

En un día como este no podía faltar el vermut. Y si hablamos de Madrid, hablamos de Zarro, nacido en 1968 en plena ebullición cultural. Desde entonces, la familia Muñecas ha mantenido viva una receta secreta que convirtió al vermut de grifo en seña de identidad de la capital, sumando hitos como el primer vermut ecológico del mundo o su reciente crema de vermut.

Con motivo del Día del Aperitivo, la marca lanza un pack muy especial para disfrutar en casa: el Pack Completo de Vermuterapia. Una experiencia disruptiva que combina Vermut con Naranja y Vermut con Pomelo, patatas fritas gourmet, conservas selectas —mejillones, berberechos, ventresca de bonito—, cóctel de encurtidos macerados en hierba de vermut y un sifón de litro y medio. Todo lo necesario para recrear la esencia del aperitivo madrileño sin moverse del salón.

Aperitivo con vistas (y mucho estilo)

El aperitivo se viste de lujo en Picos Pardos Sky Lounge, el rooftop del BLESS Hotel Madrid en pleno Barrio de Salamanca. Cada sábado y domingo, de 13:00 a 19:00, ofrece su propuesta Gildas by Martini: una gilda artesanal —clásica o con boquerón— preparada al momento y maridada con un vermut Martini en tres versiones (Fiero, Rubino o Ambrato). Todo ello acompañado de las mejores vistas de la ciudad y un ambiente cool que confirma que el aperitivo también puede ser tendencia.

Viva Madrid y el cóctel más castizo

En esta taberna icónica de la capital, Viva Madrid, el aperitivo se convierte en homenaje gastronómico con el cóctel MADrid-91, creación de Diego Cabrera inspirada en la torrija madrileña. Elaborado mediante la técnica del Milk Punch, combina leche infusionada con especias, miel, pan de leche, brandy de Jerez y vermut rojo. Se sirve en vaso bajo, coronado por una mini torrija caramelizada, y acompañado de una tabla de aperitivos diseñada por el chef Víctor Camargo. Una fusión de tradición y creatividad que captura la esencia de la ciudad en un sorbo.

Este 19 de septiembre no hay excusas: desde una terraza en Arturo Soria hasta el pack de Vermuterapia en casa, pasando por un skyline en Picos Pardos o la torrija líquida de Cabrera, el Día Mundial del Aperitivo es el mejor pretexto para brindar con vermut y reivindicar, una vez más, que pocas costumbres nos representan tanto como esta.