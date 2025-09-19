La divertida iniciativa de Madrid para viajar gratis en BiciMAD durante un mes: todo sobre el nuevo 'pasaporte' ciclista

Moverse en Madrid puede ser un verdadero reto. El tráfico por las mañanas en la carretera o la afluencia de gente en el Metro de Madrid hacen que muchos ciudadanos opten por otros medios de transporte. Poco a poco, son más viajeros los que apuestan por el uso del servicio de bicicleta pública eléctrica del Ayuntamiento, conocido como BiciMAD, pues permite esquivar el tráfico y las masas de gente.

Tras alcanzar cifras récord este verano, el objetivo es seguir promoviendo el uso de este medio de transporte. Por eso, ahora el Ayuntamiento de Madrid organiza una divertida y deportiva iniciativa en la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre. Se trata del Pasaporte BiciMAD.

¿Cómo puedo viajar gratis en BiciMAD durante un mes?

Como ha explicado en la mañana de este viernes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la estación de la bicicleta pública que se sitúa en el bulevar central del paseo del Prado con la plaza de Cibeles, se llevará a cabo una actividad este sábado 20. Se trata de un itinerario ciclista que los más aventureros podrán completar mediante un 'pasaporte', con lugares que transcurren entre el Templo de Debod y la Puerta de Alcalá.

El objetivo de este entretenido recorrido es sellar el pasaporte BiciMAD en cada estación del trayecto, en una iniciativa que premiará a los primeros 50 participantes que completen la ruta con un mes gratis de contrato 'Tarifa plana' de BiciMAD y una gorra corporativa. También habrá camisetas y otros materiales promocionales para los participantes.

Eso sí, para celebrar el Día Mundial sin Coches, el próximo lunes 22 de septiembre cualquiera que quiera usar el servicio BiciMAD lo podrá hacer de manera gratuita para trayectos de hasta 30 minutos de duración.