Ir al cine gratis ya es posible: todas las películas sin coste durante tres meses en este rincón de Madrid

Los buenos cines son una de las joyas más preciadas para los amantes del séptimo arte. Y es hay quienes disfrutan especialmente de las luces bajas, los altavoces altos y el olor a palomitas de mantequilla.

Si eres una de las personas que cuando tiene un hueco libre no se lo piensa dos veces para acudir a ver alguna de las películas estrella de la cartelera, ¡tenemos buenas noticias para ti! Durante los próximos tres meses, el Cine Doré proyectará sus películas sin coste alguno.

De Palacio de las Pipas a sede de la Filmoteca Española

Anteriormente, las películas se proyectaban a comienzos del siglo XX en teatros, salones o barracones itinerantes, pero los espacios se quedaron pequeños para un público que crecía en número e interés hacia el cine. Así nació el salón Doré, un clásico del barrio de Antón Martín que estaba compuesto de planta baja y dos pisos, jardín y salón fumador.

Durante los años posteriores a la Guerra Civil, la sala se ganó entre el público el apodo de Palacio de las Pipas, un nombre que hacía referencia a la costumbre de los espectadores de consumir pipas y bebidas mientras disfrutaban de las proyecciones. Aunque parezca mentira por su inminente belleza actual, hasta 1982 este edificio permaneció en estado de abandono, especialmente en su fachada y muros exteriores. Hoy, el Ciné Doré, tras reformas y cambios en sus instalaciones, es sede de la Filmoteca Española, famoso por la exhibición de cine de autor y ciclos temáticos.

El Cine Doré, gratis durante tres meses

Pero... ¿por qué es gratis el Cine Doré en septiembre? Bien, todo se centra en la rehabilitación del cine, que pone el foco en una mejora en su accesibilidad. Por ello, el Ministerio de Cultura ofrecerá todas sus películas gratis durante tres meses. Si antes el precio de las entradas ya suponía un gran atractivo, ahora el interés crece.

Las entradas pueden adquirirse con hasta tres días de antelación en la web de la Filmoteca Española, seleccionando la película y el pase deseado. Otra opción es comprarlas directamente en la taquilla, disponible de martes a domingo entre las 17:00 y las 20:00 horas.