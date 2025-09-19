LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Probé el caballo', de Emilia, Pardo y Bazán
Por primera vez, Emilia, Pardo y Bazán suenan igual que en los directos. Y eso, ojo, comparándolo con canciones anteriores, es más que un piropo. Han ganado presencia y contundencia, son más descarados que nunca. Con la ironía por bandera, han trazado en Probé el caballo un universo lírico especialmente sugerente. Han encontrado, por fin, tras años, el punto perfecto. Si el resto del álbum sigue su estela, tienen entre manos un buen petardo.
'I'm Done', de Amy Macdonald
Seamos claro: a Amy Macdonald le debemos ese sufrimiento tan-tan-tan-malo-que-deja-el-desamor-y-que-solo-puede-doler-áun-más-con-canciones-como-las-suyas. Es la sastre de la penitas, de las que queman y, luego, con el tiempo, mucho, provocan risas. Tiene en su haber la discografía más extensa sobre este sentimiento, pocos como ella lo han analizado desde tantos ángulos. Y, claro, ahora que ha regresado con I'm Done, toca llorar un poquito más.
'The First Time', de Damiano David
Damiano David, por fin, menos mal, ha encontrado su lugar tras la disolución de Måneskin. Una canción de altura para un intérprete que, ya sin cuero ni lengüita fuera, qué hartura, necesitaba madurar en lo artístico. The First Time es una alegoría de la vida: habla impacto que provoca un primer amor, ese pellizco que, ejem ejem, redefine la forma de enfrentarse al placer, el riesgo y el compromiso. Este lunes, la tocará en Madrid.
Las tres de Jacobo de Arce
'Schadenfreude', de Baxter Dury
Qué pedazo de chulo y qué tipo a menudo desagradable es Baxter Dury, pero qué maravilla es casi todo lo que hace. En esta Schadenfreude cuenta una historia que se corresponde exactamente con el síndrome del título: alguien le hace sufrir, lee una crítica terrible de la banda en la que está esa persona (entendemos que es una de esas mujeres de voz sexy que hacen coros en sus canciones) y siente alegría por que lo pase mal. A ver, Dury es un gran crooner y quizá una muy mala persona (al menos su personaje), pero nos ha pasado a todos.
'Who Do You Think you Are', de Candlewick Green
No descartemos que Saint Etienne hayan puesto fin a su carrera como banda porque Bob Stanley, miembro insigne del trío, ya no saca tiempo para ensayar con todo el trabajo que tiene haciendo lo que realmente le divierte: revolver en los cajones de discos viejos en busca de tesoros para las recopilaciones que publica en Ace Records. La de este verano, Chip Shop Pop, reúne dos docenas de canciones producidas en Denmark Street, ese hervidero musical de los 60 y 70 que podría ser el equivalente londinense del Tin Pan Alley o el Brill Building neoyorquinos. Esta, escrita por Des Dyer y Clive Scott, la versionaría él veinte años después con Saint Etienne. Melodías redondas y arreglos desbordantes en una música de facilísima y gloriosa escucha, capaz de alegrar una mohosa mañana inglesa a cualquiera.
'Resurrecting the Father (Canon)', de Arvin Dola
Arvin Dola, el más reciente nom de plume del músico experimental gaditano también conocido como Daniel Van Lion, firma un álbum catedralicio construido en torno a la ausencia y la memoria en el que los diferentes sonidos (hay sintetizadores analógicos, grabaciones de campo, guitarras y voces procesadas... ) se desplazan como espectros, formando un tejido hecho de capas traslúcidas en el que nunca hay color pero siempre hay belleza. Esta pieza concreta se refiere a uno de los episodios vitales que inspiraron un trabajo muy marcado por la pérdida, y que debería suponer un antes y un después en el ambient hispano.
