Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

No descartemos que Saint Etienne hayan puesto fin a su carrera como banda porque Bob Stanley, miembro insigne del trío, ya no saca tiempo para ensayar con todo el trabajo que tiene haciendo lo que realmente le divierte: revolver en los cajones de discos viejos en busca de tesoros para las recopilaciones que publica en Ace Records. La de este verano, Chip Shop Pop, reúne dos docenas de canciones producidas en Denmark Street, ese hervidero musical de los 60 y 70 que podría ser el equivalente londinense del Tin Pan Alley o el Brill Building neoyorquinos. Esta, escrita por Des Dyer y Clive Scott, la versionaría él veinte años después con Saint Etienne. Melodías redondas y arreglos desbordantes en una música de facilísima y gloriosa escucha, capaz de alegrar una mohosa mañana inglesa a cualquiera.