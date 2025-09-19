Ayuso defiende el "nuevo modelo de financiación" de su futura ley de universidades y pide que no sean utilizadas para una "guerra ideológica"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a poner en valor el "nuevo modelo de financiación para las universidades públicas" que se incluirá en la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Lo ha hecho en el acto de apertura del curso académico 2025/26 de las universidades madrileñas, donde ha defendido los centros privados y ha asegurado que no van a aceptar "la llamada a la cancelación, que es un eufemismo para la censura".

"No vamos a consentir que se instrumentalicen los centros educativos para hacer ingeniería social ni para la guerra ideológica. El que busca saber tiene que estudiar mucho, pensar, hacerse preguntas; cuestionarse todo al menos una vez. La educación no es compatible con las consignas, la manipulación, la colectivización y, mucho menos, para las coacciones de ningún tipo".

La jefa del Ejecutivo madrileño se ha pronunciado después de que la oposición y los sindicatos hayan denunciado que varios centros educativos habrían recibido órdenes para retirar símbolos y actividades de apoyo a Gaza. Ella negó haber dado una orden expresa, pero exigió evitar el "adoctrinamiento político" en las aulas.

Jornada de protestas

Los gritos, a favor y en contra de su gestión han dado la bienvenida a la presidenta a su llegada a la Plaza de San Diego, en Alcalá de Henares. Había expectación después de que acusase al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de ser "kale borroka" por "autorizar" una manifestación en el acto de apertura del curso académico. En total, han acudido alrededor de un centenar y medio de personas para protestar por la "infrafinanciación" en la que se encuentran las universidades públicas madrileñas. Los asistentes han coreado lemas como "La uni no se vende, la uni se defiende" o "Fuera sionismo de la universidad".

EPE vídeos

Ayuso, que no ha querido dar declaraciones ante de su discurso, ha asegurado en el acto que el futuro modelo de financiación para las universidades públicas, "de carácter plurianual y con contabilidad analítica, permite llevar a cabo la necesaria planificación estratégica a medio plazo".

"Incluirá una financiación básica para el normal funcionamiento de la universidad, una financiación por necesidades específicas, y una tercera por objetivos. Se trata de fijar un marco que garantice que todas puedan generar y crecer más", ha expuesto. También ha asegurado que van a reforzar la financiación de las universidades públicas durante los próximos seis años, y ha remarcado que este año van a destinar más e 15 millones de euros en becas.

Protestas por la financiación

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), José Vicente Saz, se ha pronunciado sobre esto tanto minutos antes de su entrada en el acto, con la prensa, como durante su discurso.

En la plaza de los Santos Niños, ha asegurado que su "preocupación" por la financiación de los centros universitarios continúa. Lo hará hasta que no se cierren las negociaciones. Ya durante su discurso, ha hecho un alegato a favor de la universidad pública y al acceso de cualquier persona a ella, con independencia de su "origen social o de su capacidad económica".

"Tenemos la obligación moral de apostar por una universidad pública que ofrezca la máxima calidad y la mayor posibilidad de acceso a todos los ciudadanos. A causa de la crisis financiera de 2008, los presupuestos universitarios sufrieron una importante brecha que todavía no se ha logrado revertir y que hizo mella en el gasto universitario total, cuyo crecimiento neto ha ido disminuyendo sistemáticamente", ha denunciado.

Menos inversión que los países de la UE

Así, ha recordado que el gasto por estudiante de las instituciones de educación superior en España en 2021 fue un 23,6% inferior a la media de la OCDE y un 21,8% por debajo de la Unión Europea.

"La universidad pública necesita un refuerzo adicional en financiación para alcanzar los estándares internacionales", ha reclamado. En este sentido, ha señalado que es necesario incrementar la inversión pública, lograr alianzas más estrechas con otros actores sociales, y más autonomía y estabilidad y sostenibilidad financiera, que "ofrezca seguridad en su funcionamiento cotidiano y medios para ser realmente competitiva".

Con todo, ha agradecido tanto a la presidenta de la Comunidad como al consejero de Educación, Emilio Viciana, "el trabajo y el esfuerzo" que hacen para conseguir un modelo de financiación que realmente dé respuesta a todos los interrogantes que pululan en las universidades públicas madrileñas.

El decano también ha defendido que la universidad del siglo XXI necesita renovar sus programas formativos, "que vayan más allá de la transmisión del conocimiento", así como diseñar itinerarios flexibles, personalizados y adaptados a la demanda de las personas de la sociedad y del mercado laboral".