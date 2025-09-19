Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PROTESTAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La apertura del curso universitario en Alcalá, en directo: una manifestación estudiantil espera a Ayuso

La presidenta madrileña acude al acto en el Rectorado de la Universidad de Alcalá, a cuyas puertas se concentrarán los sindicatos CCOO y UGT

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Europa Press/ A. Pérez Meca

María G. San Narciso

María G. San Narciso

Alcalá de Henares

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, participa este viernes en el acto de apertura del curso de las universidades madrileñas, que se celebra en la Universidad de Alcalá de Henares, en medio de un clima de crispación con la comunidad educativa. A su llegada hay convocada una manifestación de sindicatos estudiantiles, que reclaman "una financiación justa y adecuada para la universidad pública madrileña".

Siga aquí todo lo que ocurra en el acto de apertura del curso universitario.

