La apertura del curso universitario en Alcalá, en directo: una manifestación estudiantil espera a Ayuso

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, participa este viernes en el acto de apertura del curso de las universidades madrileñas, que se celebra en la Universidad de Alcalá de Henares, en medio de un clima de crispación con la comunidad educativa. A su llegada hay convocada una manifestación de sindicatos estudiantiles, que reclaman "una financiación justa y adecuada para la universidad pública madrileña".

Siga aquí todo lo que ocurra en el acto de apertura del curso universitario.

Ayuso afea las protestas: "La política no puede entrar en las aulas" Ante las protestas convocadas y tras conocer que Delegación de Gobierno había autorizado la manifestación, Ayuso aseguró desde Sevilla que "la política no puede entrar en las aulas" y que "la universidad, la ciencia y la cultura tienen que quedarse al margen de la política, por lo menos de la doctrina ideológica". "Esto nos lleva a los peores episodios del siglo pasado", añadió la presidenta de Madrid.

Manifestación convocada a las puertas de la Universidad de Alcalá Aprovechando el acto de inicio del curso y la llegada de Ayuso a la Universidad de Alcalá, las ramas estudiantiles de los sindicatos CCOO y UGT se manifiestan a las puertas del centro para reclamar "una financiación justa y adecuada para la universidad pública madrileña".

Tensión entre Madrid y la comunidad universitaria El curso 2025/2026 comienza tras el revuelto fin del curso anterior y el enfrentamiento entre los la comunidad universitaria y la Comunidad de Madrid debido a la presunta infrafinanciación. Los rectores también se sumaron a las críticas y llegaron a reclamar un pacto de Estado.