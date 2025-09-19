Aena confirma las inversiones anunciadas en Barajas y descarta ampliar las pistas, suficientes para "abordar el futuro lejano"

La macroinversión comprometida por el Gobierno para los aeropuertos españoles, que dejará un reguero de casi 13.000 millones de euros hasta 2031, tendrá a Barajas como uno de sus grandes protagonistas. Aena ha confirmado un montante cercano a los 4.000 millones para modernizar y ampliar el aeródromo madrileño, pieza clave de la red nacional.

El plan, que ahora inicia el proceso de consultas con aerolíneas y comités autonómicos, contempla mejoras de gran calado en terminales, conexiones y servicios, con el objetivo de reforzar la capacidad y la calidad del que representa uno de los principales hubs europeos sin necesidad de ampliar el campo de vuelo.

Las actuaciones previstas por el gestor aeroportuario incluyen la ampliación de la T4 y la T4S, con más puertas de embarque y controles de pasaportes, así como la construcción de un nuevo procesador en la T123 para centralizar facturación, filtros de seguridad y recogida de equipajes.

La compañía también prevé unificar y remodelar las zonas de embarque de los terminales 1, 2 y 3, que ganarán en amplitud, comodidad e iluminación. En paralelo, se adaptarán las infraestructuras para la llegada de la alta velocidad ferroviaria y de nuevas líneas de metro, con "el fin de avanzar hacia una intermodalidad sostenible", señala Aena.

Por lo que respecta al campo de vuelo, Aena no contempla ninguna ampliación de pistas, pues considera que la capacidad de las cuatro actuales es "la necesaria para abordar un futuro lejano". En este sentido, el gestor subraya la ventaja competitiva que supone disponer de margen operativo respecto a otros aeropuertos europeos.

En Cuatro Vientos, el segundo aeropuerto del que dispone la capital - mucho más modesto en dimensiones y operativa-, Aena llevará a cabo diversas actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, como la regeneración del pavimento de rodadura, la renovación de instalaciones y la construcción de una nueva red de distribución de agua. También se reforzarán los sistemas de seguridad y se incorporarán nuevos equipos de información y comunicaciones.

Estos trabajos, cuya cuantía no ha especificado, se enmarcan también dentro del importe global comprometido, de los cuales 9.991 millones corresponden a inversiones reguladas, pendientes todas ellas de la aprobación definitiva del Consejo de Ministros, una vez concluya la actual ronda de consultas.

El objetivo, expone Aena, es que "este ciclo inversor sea compatible con la preservación de unas de las tarifas más competitivas de Europa", específicamente diseñado para "facilitar las inversiones necesarias para atender la demanda futura y garantizar elevados estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad".