135 millones y 50 medidas para fomentar el empleo entre los mayores de 45 años de Madrid

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), referidos al segundo trimestre de 2025, muestran que la tasa de ocupación entre los mayores de 45 años en la Comunidad de Madrid es del 50,3%, casi seis puntos por encima de la media nacional, con una tasa de paro del 7,3%, más de un punto por debajo del dato estatal. Unos datos relativamente positivos que el Ejecutivo regional quiere mejorar, acercándose al pleno empleo en esa franja de edad.

Con este objetivo en mente, la Comunidad ha lanzado este viernes su nuevo Plan de Empleo Sénior, una iniciativa pionera en España que busca impulsar la reincorporación al mercado laboral de personas mayores de 45 años. El Gobierno regional invertirá 135 millones de euros en los próximos dos años en esta estrategia, que incluye medio centenar de actuaciones adaptadas a las necesidades específicas de este colectivo.

“Queremos una sociedad que no descarte a nadie y una región que demuestre, con hechos, que todas las edades son necesarias para construir el futuro”, ha dstacado durante la presentación a consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha querido poner en valor que en Madrid se "respeta" y "valora" la experiencia profesional como motor del progreso económico y empresarial.

Cuatro objetivos y 50 medidas

De esta manera, el plan persigue cuatro objetivos fundamentales: lograr el pleno empleo de las personas mayores de 45 años, fomentar la relación intergeneracional entre jóvenes y mayores, promover la mentoría sénior y apoyar a los emprendedores veteranos para que aporten su conocimiento y experiencia. Todos ellos vehiculados a través de 50 medidas, entre las que destaca la ampliación de la Tarifa Cero de autónomos para nuevos emprendedores sénior, con una bonificación adicional de 480 euros para quienes cumplan los requisitos.

También se pondrá en marcha el Plan Reactívate90 días, destinado a la recualificación profesional de desempleados. Para incentivar la contratación, empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro podrán recibir hasta 7.500 euros por contrato, con un máximo de diez al año, priorizando a los desempleados de larga duración y a residentes en municipios rurales. El plan incluye además un acompañamiento personalizado desde las Oficinas de Empleo, asignando a cada persona mayor de 45 años un tutor especializado que guiará su itinerario laboral, estableciendo objetivos y plazos medibles para asegurar el éxito de la inserción.

Asimismo, se fomentará la colaboración público-privada mediante convenios con asociaciones empresariales y sectoriales, la organización de Jornadas de Buenas Prácticas para responsables de recursos humanos y agentes sociales, y prospecciones activas entre empleadores para identificar vacantes adecuadas a este perfil. Se creará también una base de datos dinámica de entidades colaboradoras, que facilitará la intermediación laboral y permitirá un seguimiento continuo de las oportunidades disponibles.