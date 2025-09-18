El comité de huelga de Trablisa mantiene los paros en Barajas y denuncia una situación "muy complicada"

El comité de huelga de los vigilantes de seguridad de Trablisa mantienen la huelga en el aeropuerto de Madrid-Barajas en medio de una situación que califican de "muy complicada" por las presuntas acciones de la empresa y la Guardia Civil.

Según los trabajadores, la empresa está ejerciendo un "acoso desproporcionado" mediante propuestas de sanción y envío de empleados a casa. Paralelamente, denuncian que la Guardia Civil estaría presuntamente realizando un seguimiento por cámaras de la labor de los vigilantes para evaluar su trabajo y comunicar a la empresa sobre aquellos que, según su criterio, no estarían cumpliendo adecuadamente sus funciones.

Los representantes sindicales aseguran que los trabajadores cumplen correctamente con los procedimientos de seguridad obligatorios. Consideran que se trata de una "persecución en toda regla" que está teniendo consecuencias sobre la salud laboral de los empleados, algunos de los cuales habrían solicitado bajas médicas debido a la presión ejercida.

Desmentido

Fuentes de la Guardia Civil niegan las alegaciones de los huelguistas. "Las cámaras se usan para distintas finalidades. La seguridad, el correcto funcionamiento técnico de los sistemas, etcétera", exponen. Para distintas cuestiones que nada tienen que ver "con supervisar el trabajo".

"Nosotros con conflicto laboral o sin él supervisamos que se aplican correctamente los procedimientos que recoge el Programa Nacional de Seguridad", añaden.

Por su parte, fuentes de la empresa afirman que lo único que están haciendo es "trabajar para garantizar que se cumplan los servicios mínimos decretados por la Delegación del Gobierno". Es decir, del cien por cien.

Los trabajadores llevan desde el pasado domingo en huelga, lo que ha provocado colas de hasta hora y media para pasar los controles de seguridad.

Este pasado jueves, según aseguró la empresa a este periódico, el aeropuerto ha funcionado con total normalidad.