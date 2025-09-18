PP y Vox rechazan tramitar una iniciativa legislativa popular para climatizar escuelas infantiles, colegios e institutos madrileños

La Asamblea de Madrid ha rechazado hoy tramitar una Iniciativa Legislativa Popular para promover la climatización de todos los centros educativos de la región con los votos de PP y Vox. La iniciativa había sido promovida por la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y los sindicatos UGT y CCOO y llevada hoy al pleno por el PSOE, que ha votado a favor de la tramitación, como Más Madrid.

El texto, presentado hace un año con el respaldo de más de 70.000 firmas, establece que corresponde a la Comunidad de Madrid a regular en todos aquellos centros "donde se realicen actividades educativas", lo que incluye tanto a colegios públicos como concertados y privados y a centros de educación de adultos u otras instalaciones, las "condiciones mínimas de habitabilidad".

Esta regulación, prosigue la iniciativa legislativa, debe incluir "sistemas de aislamiento térmico en fachadas; renovación de instalaciones eléctricas y cambios de unidades de climatización; mejora de aislamiento de carpintería; nuevos sistemas de calefacción y climatización; colocación de toldos, o alternativas igual o más eficaces, en ventanas y patios de recreo; generación de zonas verdes y espacios de sombra en el exterior de los edificios; eliminación de elementos que generen islas de calor; instalación de paneles solares térmicos o fotovoltaicos en tejados y aparcamientos; y uso de pinturas que favorezcan la menor absorción de calor".

Ha sido la diputada del PP Mirina Cortés quien ha avanzado la posición de su grupo parlamentario. Cortés ha agradecido a las entidades proponentes el esfuerzo realizado en la elaboración de la iniciativa legislativa popular pero ha criticado que el PSOE haya activado ahora la iniciativa cuando, ha asegurado, el PP está trabajando en llegar "a una propuesta de consenso". Llevar ahora la iniciativa a la Cámara, ha asegurado, supone "torpedear" el acuerdo en relación con la medida. El PSOE, ha asegurado Cortés, utiliza la iniciativa como "bandera política" con la que solo busca "sacar tajada". Al tiempo, ha defendido la actuación de la Consejería de Educación, que, ha asegurado, ha cuadruplicado su inversión para mejorar la climatización de escuelas infantiles, colegios e institutos.

Desde Vox, por su parte, se ha rechazado lo que se considera convierte los colegios en "centros de adoctrinamiento sobre el catastrofismo climático". Su diputado Íñigo Henríquez de Luna ha asegurado que defienden la mejora de la climatización con sentido común y ha descartado que instalar aire acondicionado "alimentado por placas solares" en centros que permanecen dos meses cerrados sea la mejor solución. "Reverdecer y ajardinar los patios, sí; destinar los jardines a hacer huertos ecológicos para criminalizar la agricultura y la ganadería tradicional, no", ha remachado.

PSOE y Más Madrid, entretanto, han mostrado su decepción con el rechazo de la iniciativa. El socialista Esteban Álvarez ha subrayado que es una medida que "no tiene color político, tiene color humano" y ha lamentado el ritmo al que está trabajando en el asunto la Consejería de Educación. "Al paso al que vamos, si se ha actuado sobre 200 centros y hay que actuar sobre 1.800, es probable que tardáramos 50 años. ¿Vamos a esperar 50 años así?", se ha preguntado.

Por Más Madrid ha intervenido Pablo Padilla, quien ha asegurado que desde 2017 su formación viene reclamando la climatización de los centros educativos y ha asegurado que 1.500 centros educativos de la región siguen sin ningún sistema de climatización. "¿Cómo puede ser que en esta cámara tengamos buena calefacción en invierno y buena refrigeración en verano pero pensemos que en los centros educativos no?".