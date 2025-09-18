El PP tumba la pretensión de Vox de prohibir el velo en las escuelas madrileñas

En su habitual discurso contra la pretendida islamización de Madrid, Vox llevaba hoy a la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para promover la prohibición del 'hiyab' en edificios y espacios públicos dependientes de la Comunidad de Madrid. Una iniciativa con la que buscaba, además, forzar la postura del PP. "Aquí no estamos hablando de libertad religiosa sino de una prensa misógina y discriminatoria y tendrá que ser el Partido Popular el que explique a sus votantes cuál es su decisión", apuntaba la portavoz de la formación de ultraderecha, Isabel Pérez Moñino, en los pasillos de la Cámara de Vallecas.

PSOE y Más Madrid han votado en contra de la proposición, no había dudas al respecto. El Partido Popular, también. Ha sido el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Núñez Huesca, diputado entre los considerados de perfil duro, el que ha defendido la posición del partido. Según ha señalado, actuando por "la libertad y por España", el PP madrileño opta por seguir dando autonomía a los centros educativos. "Ningún país prohíbe el velo salvo Francia", ha insistido, empleando buena parte de su turno también en confrontar con el "desparrame sentimental" de la izquierda.

La presidenta madrileña ya había adelantado ayer la postura de su grupo y la ha reiterado esta mañana. Ayuso entiende que la prohibición del velo atenta contra la Constitución y distingue entre el velo y prendas como el burka que, como un pasamontañas, pueden tener implicaciones en materia de seguridad. "Lo que yo quiero", ha señalado, son mujeres "formadas" y que sean "libres" para quitarse el pañuelo si ellas quieren. "Ustedes nos quieren llevar al laicismo, que es lo que quiere la ultraizquierda".

Marcar perfiles

Bajo el propio debate sobre el uso de la prenda, late también de manera soterrada el pulso entre PP y Vox por marcar perfiles en el espacio de la derecha. En el pasado Debate del Estado de la Región, la presidenta regional aseguraba lamentar que Vox hubiera traicionado "por un voto" lo que ambas formaciones tienen en común. Hoy ha insistido en ello. Aparte de tachar las propuestas del partido de "fraudulentas", ha reprochado al partido de ultraderecha que diga rechazar el bipartidismo pero también rechace gobernar para instalarse "en un limbo fantástico en el que solo hay que poner deberes".

En la misma línea, durante el debate de la proposición no de ley, Núñez Huesca, recién elegido por Feijóo como coordinador de Migración, ha reprochado a Vox que haya elaborado una proposición encaminada a que en el momento de las votaciones solo se iluminaran los escaños de la formación. En el PP se entiende que lo que persigue Vox es proyectar la imagen de ser los únicos firmes en materia de inmigración. "Es legítimo", ha señalado, "pero la gente debe saber que es una estrategia que no pone por encima los intereses de España sino los de un partido político".

En un argumento de vuelta, la portavoz de Vox ha acusado al PP de moverse por los sondeos. "Las señorías del PP acabarán rectificando en esta defensa del velo, igual que rectifican en otras cosas gracias a la presencia de Vox", ha asegurado. El problema, ha añadido, es que no lo hacen "por convicción sino arrastrados por las encuestas". Por contra, su partido ya está en esa posición. "Y no nos vamos a mover", ha remachado. "Los que se van a mover van a ser otros".