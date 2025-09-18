La placa de Largo Caballero regresa a Chamberí cinco años después de su polémica retirada

La placa dedicada a Francisco Largo Caballero ha vuelto a su lugar de origen cinco años después de haber sido retirada por el Ayuntamiento de Madrid. Lo ha hecho este jueves, después de pasar por un proceso de restauración.

Según han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, la colocación se ha producido esta mañana. No dice lo mismo la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, que asegura que esta colocación se ha realizado "con nocturnidad y alevosía".

"Vemos cómo se ha repuesto la placa de Largo Caballero que el Ayuntamiento retiró a martillazos (...) La sentencia fue clara, aquella retirada fue ilegal, sin embargo, la reposición se ha hecho de la misma manera, sin transparencia y sin avisar ni a la Fundación Largo Caballero", ha denunciado.

Se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado mes de julio declaró la nulidad del acuerdo por el que se retiraba de la ciudad los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar de Indalecio Prieto, además de la placa.

La placa restaurada y colocada. / DAVID ARENAL

La líder municipal socialista ha pedido "respeto" a la memoria democrática porque esta placa "no es un capricho", sino un "símbolo de la lucha por la libertad y los derechos de los trabajadores". Por su parte, Más Madrid ha exigido "un acto público institucional de reinaguración que sirva como desagravio y reconocimiento de la memoria democrática".

Periplo judicial

El 29 de septiembre de 2020, una votación en el pleno municipal, que contó con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, aprobó eliminar de la ciudad los nombres de la Avenida Largo Caballero y del Bulevar de Indalecio Prieto, así como la placa conmemorativa de Largo Caballero y las estatuas situadas en Nuevos Ministerios en memoria del dirigente socialista y de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Tanto el grupo municipal del PSOE como UGT recurrieron la decisión fue recurrida ante la Justicia, cuyos recursos fueron estimados por dos juzgados que anularon el acuerdo plenario. El Supremo ratificó después esas decisiones, lo que obligó al Consistorio a restituir los elementos retirados.

Durante las últimas semanas, la placa estuvo en los talleres de una empresa contratada para su restauración por los daños sufridos durante su retirada.