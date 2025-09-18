La okupación del edificio junto a la UCO enfada a los vecinos del barrio de Barajas: "Se ha pasado muy mal”

Los vecinos del barrio de Barajas lo han pasado "muy mal" estos últimos meses debido a los incidentes y altercados que se han producido por la ocupación ilegal por parte de 43 personas de un antiguo edificio de oficinas situado a escasos metros de la sede de la Unidad Central Operativa (UCO).

José Luis Cañabate, presidente de la Asociación de Vecinos, ha explicado que la ocupación del edificio se produjo hace "aproximadamente un año" por parte de gente que provenía de la Terminal 4 del Aeropuerto, de personas que no tenían trabajo o no tenían papeles, pero que no producían ningún "altercado importante".

El problema, dice, comenzó a partir del mes de abril, cuando llegó gente procedente de un hotel ocupado situado en la calle Lola Flores, en Coslada.

"Ellos sí son agresivos. Hay gente alcoholizada, drogada, hay intimidación a la gente del barrio, intentos de robo, intentos de hurtos en la farmacia...", afirma Cañabate.

Personas mayores

Preguntado sobre cómo están viviendo los vecinos esta situación, Cañabate señala que en el barrio conviven fundamentalmente personas mayores y gente que se va a trabajar y vuelve por la noche y que ha sido esa gente la que, llegado un momento, ha dicho "basta”.

"Se ha pasado muy mal. La gente no quiere salir a la calle. La gente no quiere estar sola y, por supuesto, tiene que haber varias personas juntas", apunta.

"Los padres, madres o hermanos iban a buscar a sus hijos a la parada del autobús, que está situada al lado de la sede la UCO y al lado de este edificio, porque ha habido alguna intención por parte de alguno de intentar coger a alguna chica joven. Eso ha ocurrido. Entonces, la gente se asusta y tiene miedo", ha agregado Cañabate.

Sobre cuáles han sido los incidentes más graves que se han producido, detalla que ha habido quema de objetos e incendio de motos. El último de estos incidentes se produjo en la madrugada del 3 al 4 de septiembre.

Patrullas de la policía

Además, Cañabate ha declarado que los vecinos están "constantemente encima" y que se ha creado un grupo de WhatsApp dentro del barrio para que en el caso de que suceda algo, poder avisar y que los demás vecinos acudan a ayudar al afectado.

Sobre si la Policía está presente en el barrio y acerca de sus contactos con el Ayuntamiento de Madrid, el presidente de la asociación asegura que la Junta Municipal se ha puesto completamente " a su disposición", al igual que la Policía Nacional y la Policía Municipal que, subraya, se encuentran permanentemente patrullando por la zona.

"La Policía, al ser un edificio de propiedad privada y mientras los propietarios no pongan la denuncia, no puede hacer nada. Se necesita una orden judicial. Cuando el juez dicte la orden judicial, harán lo que sea, pero mientras tanto no pueden".

En declaraciones a la prensa tras la junta de Gobierno de este jueves, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha criticado que las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como locales, tengan “muy poca capacidad” de actuación, debido a las leyes.

“La propiedad privada debería ser sagrada, pero las leyes lo impiden. El Gobierno central no solo no las ha mejorado, si no que las ha empeorado”, ha denunciado la edil, señalando que tendrán que ser los propietarios los que insten ese desalojo.

“Es urgente que haya leyes que nos permitan actuar”, ha reclamado Sanz.