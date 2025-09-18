Las obras del bulevar de Alcalá no empezarán hasta que el Ayuntamiento evalúe su efecto sobre la movilidad

Pese a que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, asegurase durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad que las obras del bulevar destinado a unir la Puerta de Alcalá con Cibeles comenzarían "en las próximas semanas", lo cierto es que el Ayuntamiento se ha visto obligado a reconsiderar su decisión.

Lo apuntó ayer el propio Almeida durante una entrevista con la Ser, y lo ha confirmado este jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal. El cambio de rumbo viene motivado, según han explicado ambos dirigentes, por la necesidad de llevar a cabo una "reevaluación en el ámbito de la movilidad" en la ciudad, muy comprometida por las otras grandes obras en marcha en varios puntos.

A ellas se suma una nueva solicitud por parte de Adif relacionada con obras en Atocha. Estas obras, que implican la ampliación de la playa de vías, son de gran importancia para la ciudad y afectarán significativamente el entorno cercano al espacio de Alcalá, ha explicado Sanz.

Aunque no se ha especificado una nueva fecha para el comienzo de las obras del bulevar de Alcalá, el Ayuntamiento ha asegurado que existe margen para su ejecución y que la decisión final se tomará una vez concluido el estudio de movilidad.