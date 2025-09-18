Uno de cada cuatro madrileños cobra menos de 19.332 euros brutos al año

Una de cada cuatro personas trabajadoras en la Comunidad de Madrid percibe ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, 19.332 euros. Además, el 25% de la población con más ingresos gana 2,3 veces más que el 25% con menos, lo que situaría a la región como una de las que "presenta mayores niveles de desigualdad" del país, pese a tener el PIB per cápita más elevado de España.

Estas son algunas de las conclusiones que deja un informe elaborado por CCOO y que ha sido presentado este jueves. En él también se detalla cómo la brecha salarial de género continúa siendo una de las expresiones más visibles de la desigualdad existente en el mercado laboral madrileño.

"En 2023, las mujeres ganaron de media 24.250 euros frente a los 35.052 euros en el caso de los hombres. Es una diferencia por encima del 19,8%", ha expresado David Jabato, secretario de Acción Sindical y Jurídica de CCOO Madrid.

Edad y nacionalidad

Esta desigualdad se intensifica en jóvenes, personas extranjeras y en quienes trabajan en sectores con salarios más bajos.

Así, el trabajo muestra que la distribución salarial por tramos de edad "pone de manifiesto la situación de precariedad a la que hacen frente las personas jóvenes", con un salario medio anual de 15.622 euros, por debajo del umbral de pobreza laboral.

Las personas extranjeras también ganan un 29,4% menos que las trabajadoras de nacionalidad española. Esto muestra, según CCOO, que hay muchos sectores con insuficiencia de ingresos.

"El bajo peso de la industria, con los salarios medios más altos (37.832€), en comparación con el sector servicios (32.036€) y la construcción (27.765€), contribuye a explicar la desigualdad salarial que distingue a Madrid frente a otros territorios con economías más industrializadas", recalca. Durante la presentación del informe, los portavoces del sindicato han comparado en repetidas ocasiones a la región con Navarra o Euskadi.

Salarios estancados

Otra cuestión que han resaltado es que los salarios medio y mediano de la Comunidad de Madrid se han estancado. En concreto, aseguran que siguen por debajo de los máximos registrados al inicio de la crisis financiera de 2008.

"Solo han visto cierta mejoría las personas trabajadoras con menos ingresos gracias al aumento del salario mínimo interprofesional y a la reducción de la temporalidad derivada de la última reforma laboral", ha añadido Jabato.