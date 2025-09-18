Madrid agota en cuatro meses las ayudas para nuevos jóvenes agricultores: "Suficientes no son, pero sí un apoyo al sector"

El pasado 28 de abril, el día del apagón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se encontraban en Guadalix de la Sierra presentando el Plan de Dinamización del Sector Primario. Según se recoge en la introducción de ese documento, que contempla 35 medidas para el sector agroalimentario de la región, entre 2020 y 2024, el número de agricultores y ganaderos en la Comunidad disminuyó un 15,33%, lo que supone unos 700 menos.

Las asociaciones agrarias estiman que la edad media de los agricultores y ganaderos madrileños, 3.850 según cifraba ayer Novillo, oscila entre 60 y 65 años, una de las más altas de España. En un oficio expuesto a los rigores del clima, a los costes de producción crecientes, a los vaivenes geopolíticos y a la incertidumbre respecto al recorte en los presupuestos de la Política Agraria Común (PAC) desde Bruselas, el relevo generacional supone un desafío.

Por eso entre las medidas incluidas en ese Plan de Dinamización una era la concesión de ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos de entre 18 y 40 años. Se habían habilitado para ello 2,5 millones de euros. En cuatro meses se han agotado, con la presentación de 69 solicitudes, lo que supone para el consejero "una gran noticia". Las ayudas, trasladan fuentes de su departamento, varían entre los 30.000 y los 80.000 euros, en función de si la explotación en cuestión se dedica solo a la agricultura o solo a la ganadería o a ambas, si se encuentra en lo que se entiende como zonas desfavorecidas, si genera empleo y si se acoge a criterios de producción ecológica.

Junto a esa línea se aprobó otra, dotada con 200.000 euros, para la incorporación de nuevos agricultores y ganaderos de entre 41 y 60 años. También completada, se ha ampliado con otros 100.000 euros para llegar a los 300.000.

"Suficientes no son, pero sí un gran apoyo el que nos hacen al sector", asegura Francisco José García, presidente en Madrid de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), en relación con ambas líneas de ayudas. "Porque, además permite compatibilizarlo con otro tipo de actividad". Una situación muy habitual en el sector, sobre todo cuando se está empezando, pro el gran desembolso inicial que hay que realizar en una explotación agraria. "Los primeros años es difícil vivir de ello",

Más crítico se muestra Jesús Anchuelo, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Madrid. "En realidad las ayudas a jóvenes ya existían desde hace años", afirma. "Vienen cofinanciadas de Europa, del Plan de Desarrollo Rural. Son ayudas del segundo pilar de la PAC. Y lo que nosotros exigíamos es que se sacaran todos los años, que es cierto que últimamente se viene haciendo, antes no se hacía. Es algo muy necesario para el sector, sobre todo aquí en Madrid, que está muy envejecido. A la vuelta de cuatro o cinco años no sé los agricultores que van a quedar en la región".

Desde UPA argumentan que en otras comunidades son mayores y se reclama que se amplíen. Al tiempo que consideran que también son importantes las subvenciones para nuevos agricultores y ganaderos mayores de 40 años. "Hay gente que por diversos motivos, en circunstancias de su vida, se ve abocado por cuestiones laborales a buscar una alternativa y ve la posibilidad de una salida en el campo. Se le puede dar a esa persona la posibilidad de incorporarse, porque estamos muy escasos de personal", prosigue Anchuelo.

Vínculos con el sector

Estas ayudas para nuevos agricultores pueden servir de estímulo. Pero a menudo el obstáculo es la falta de disponibilidad de terreno, explican desde las organizaciones agrarias. "Para incorporarte al sector y para tener esa ayuda tienes que tener un compromiso de que te van a arrendar o te van a vender unas tierras en que ejercer esa actividad", aclara el representante de Asaja. "Es el gran problema que existe, porque tierras hay las que hay, y al final alguien tiene que dejarlo para que lo coja otro".

Eso, y las dificultades que entraña la propia actividad, que es complicada si no se ha tenido un contacto y un conocimiento previo, explica que la mayoría de gente que llega al sector sean familiares de alguien que ya está en él. Hasta un 71% de los jóvenes que se incorporaron a la actividad agraria entre 2014 y 2020 en la Comunidad de Madrid tenían vínculos previos con el sector, principalmente familiares, se lee en el Plan de Dinamización del Sector Primario. Varía según actividad y cultivos, pero en el caso de algunos como los cereales, actualmente con unos precios de venta que no llegan a cubrir los costes de producción según denuncian los agricultores, resulta casi imposible que quien se incorpore no tenga nexos familiares con la agricultura.

En última instancia, opina García, lo que mueve a muchos de los jóvenes que se incorporan al campo es, además de esa conexión familiar, lo que él llama cierto "romanticismo". "Al final el campo es bonito, convivir con la naturaleza, con los animales, es una cosa que no está al alcance de cualquiera. Ese es el mayor atractivo que tiene, esa tranquilidad, entre comillas, que supone vivir en el mundo rural", prosigue. "Si alguien está buscando esto por lo económico se está equivocando".