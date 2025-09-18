APERTURA DEL CURSO UNIVERSITARIO
Madrid acusa al delegado del Gobierno de ser "kale borroka" por "autorizar" una manifestación en un acto con Ayuso en Alcalá
El Gobierno regional afirma como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede pisar la calle" no quiera que "la pise nadie"
EP
La Comunidad de Madrid ha acusado este jueves al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de ser "kale borroka" por "autorizar" una manifestación en el acto de apertura universitario que tendrá lugar este viernes en Alcalá de Henares, y al que asiste la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
"El delegado del Gobierno ya es kale borroka: ha autorizado una manifestación en la puerta de la Universidad de Alcalá de Henares porque la presidenta acude a la apertura del curso universitario con los rectores en ese lugar y a esa hora", han criticado fuentes del Gobierno regional.
En concreto, han censurado que como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede pisar la calle" no quiera que "la pise nadie".
Estas declaraciones de producen en el marco de una concentración de la comunidad universitaria de UGT prevista este viernes, a las 11 horas, en la plaza de San Diego, en Alcalá de Henares, coincidiendo con el acto oficial de inicio del curso universitario.
"La universidad pública madrileña se juega su presente y su futuro. Defendámosla con unidad, con firmeza y con la convicción de que solo con recursos, estabilidad y consenso se puede garantizar un sistema universitario al servicio de toda la sociedad", ha afirmado el sindicato.
