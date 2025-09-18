Los docentes propalestinos se volverán a encerrar hasta que se apruebe el embargo de armas a Israel

Amenazaron con ello y lo han cumplido: al no incluirse en el orden del día del último Consejo de Ministros la aprobación del decreto de embargo, los profesores de la Marea Palestina: la educación contra el genocidio ha anunciado un nuevo encierro en los próximos días. Lo harán en un edificio estatal, hasta que el Gobierno cumpla con el compromiso anunciado por el presidente Pedro Sánchez.

Los docentes, que ya se encerraron en el Círculo de Bellas Artes del 2 al 10 de septiembre, critican ahora las "instrucciones verbales" supuestamente recibidas en centros educativos para prohibir símbolos y actividades propalestinas. También anuncian nuevo encierro hasta que se apruebe el decreto de embargo integral de armas a Israel.

Presiones a centros educativos madrileños

En un comunicado, Marea Palestina expresa "su rechazo total a la represión e intimidación en los centros educativos madrileños por parte de la Consejería de Educación". Según la plataforma, se han producido "numerosas llamadas telefónicas" a al menos diez centros, con prohibiciones expresas de exhibir banderas, camisetas u otros símbolos, así como de desarrollar actividades de concienciación programadas por los claustros.

Los docentes denuncian que estas llamadas "han precedido a visitas de la Inspección Educativa" para verificar el cese de las actividades, lo que consideran "una grave vulneración de la libertad de cátedra y la autonomía de centros". También señalan "advertencias a tutores y profesores desde las direcciones de algunos centros, nuevamente de forma verbal".

Tras calificar las directrices de la Consejería como "una estrategia de intimidación para desarticular el movimiento" iniciado desde la educación madrileña, instan a las comunidades educativas a enviar denuncias sobre estas instrucciones al correo mareapalestinamadrid@gmail.com, para "presentarlas conjuntamente ante la Alta Inspección del Ministerio de Educación".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negó este pasado miércoles haber dado personalmente la instrucción de prohibir símbolos o acciones propalestinas en centros educativos.

Lo que sí reclamó es que "el Gobierno, los medios sociales y la propaganda del régimen" dejen "en paz" a la comunidad educativa y que se deje de "adoctrinar en los colegios" y "llevar las refriegas políticas a todas las aulas". "Y más esta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción", expresó.

Declaración a nivel estatal

A nivel estatal, la plataforma que integra más de 60 organizaciones de docentes de todos los niveles educativos, personal administrativo, asociaciones de familias y estudiantes, así como colectivos vinculados al mundo de la educación, ha lanzado este jueves una declaración de condena del genocidio perpetrado por Israel.

La declaración, suscrita por más de un centenar de claustros y consejos escolares de centros educativos de todo el país, urge al Gobierno de España a adoptar "decisiones efectivas". En concreto, reclaman el embargo total de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales para "presionar al Gobierno criminal de Netanyahu".

Además, la plataforma ha acordado mantener las acciones que ya están en marcha, fundamentalmente encierros, adhesiones de los centros educativos y lecturas públicas de los nombres de los niños y niñas asesinados por Israel, en tanto no se satisfagan las exigencias indicadas y mientras se trabaja para extender la movilización e incrementar la coordinación entre todos los sectores de la comunidad educativa, con vistas a adoptar nuevas medidas de presión.