La "crónica" falta de medios y la elevada carga de trabajo lastran el cambio de modelo de gestión en la Justicia madrileña

En el marco del acto de apertura del año judicial, celebrado este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) presentó su Memoria anual correspondiente al año 2024, en la que advierte de que la alta carga de trabajo que soportan los órganos judiciales de la región, unida a la insuficiencia de medios humanos y materiales, está lastrando la implantación de la Ley de Eficiencia Organizativa y del nuevo modelo de gestión de la Justicia.

Según el balance del Alto Tribunal, Madrid sigue encabezando el volumen de asuntos ingresados en comparación con otras comunidades autónomas, lo que genera “una sobrecarga que compromete la agilidad y eficacia del servicio público”. El informe señala que la puesta en marcha de las nuevas oficinas judiciales y de fiscalía, pieza clave de la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia, “difícilmente podrá desplegar todo su potencial sin una dotación adecuada de jueces, fiscales, letrados y funcionarios”, y recalca que las actuales plantillas se encuentran al límite de su capacidad.

“Los retos que plantea la reforma son inaplazables, pero no podrán superarse con éxito mientras se mantenga el actual déficit estructural”, advierte el documento, que incide en que la elevada litigiosidad registrada en Madrid exige adaptar el sistema a una demanda creciente. “Pretender desplegar un nuevo modelo sobre unas estructuras ya tensionadas por la sobrecarga de trabajo es, cuando menos, ilusorio”, insiste el informe, que denuncia plantillas desbordadas, infraestructuras obsoletas y un sistema de digitalización aún insuficiente.

Esta situación, advierte el TSJM, afecta directamente al ciudadano, ya que provoca dilaciones indebidas en la tramitación de procedimientos, retrasos en los señalamientos y una mayor presión sobre los profesionales de la justicia. Para paliar estos males endémicos del sistema, los magistrados madrileños reclaman un esfuerzo sostenido en materia de recursos humanos, infraestructuras y digitalización, al considerar que sin ese impulso el nuevo modelo de eficiencia “quedará reducido a una declaración de intenciones”.

La propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado muy crítica con esta normativa, a la que ha señalado como un intento de manejo del Poder Judicial por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto es así que el pasado 4 de junio el Ejecutivo regional formalizó un recurso ante el Tribunal Supremo después de que Moncloa no respondiese a su requerimiento formal de evaluar los costes de implantación de la reforma para las arcas autonómicas.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, justificó entonces esta decisión como una vía para hacer que el Gobierno central "evalúe" el montante que supondrá adoptar la norma y "articule los correspondientes mecanismos para su financiación". Un importe que Sol calcula en más de 44 millones de euros solo en su primer año de implantación, de los cuales casi la mitad se consolidarían en los años sucesivos.

Volviendo a la Memoria del TSJM, el Tribunal, pese a la casuística descrita, reconoce el esfuerzo de jueces, magistrados, fiscales y personal de la Administración de Justicia, cuyo compromiso “permite sostener el servicio pese a unas condiciones que distan de ser las idóneas”. No obstante, recuerda que la modernización y la eficiencia requieren de algo más que voluntad: “Se necesitan recursos estables y suficientes para que la justicia madrileña responda con eficacia a los desafíos de una sociedad compleja y cambiante”, zanja el documento.