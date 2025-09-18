El Comité de Apelación ratifica la sanción a Huijsen: el Real Madrid podría agotar la vía administrativa ante el TAD

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestima el recurso presentado por el Real Madrid ante la tarjeta roja mostrada por Jesús Gil Manzano a Dean Huijsen en el encuentro liguero ante la Real Sociedad, ratificando así la resolución emitida por el Comité Disciplinario durante este miércoles. El conjunto blanco sufre una segunda negativa, pero en este caso por parte del órgano de segunda instancia.

“Este Comité no aprecia vulneración alguna de los principios de tipicidad, proporcionalidad o seguridad jurídica invocados por el Real Madrid CF. La realidad fáctica que alega el club no puede darse por acreditada, pues, como se ha expuesto, de la práctica de la prueba videográfica la jugada admite distintas interpretaciones, incluida la realizada por el árbitro en el acta arbitral. En consecuencia, la apreciación arbitral no puede calificarse de errónea en los términos exigidos para estimar la existencia de un error material manifiesto", explica el organismo en el informe.

Jesús Gil Manzano mostró la tarjeta roja al defensor madridista al considerar que se trataba de una “ocasión manifiesta de gol”, pero lo cierto es que el CTA, por medio de su nuevo programa 'Tiempo de Revisión', reconoció que la acción era merecedora de tarjeta amarilla, pero consideró positiva la no intervención del VAR. Debido a que aún no se conocía la postura del CTA, el Real Madrid no pudo adjuntar estas palabras del comité de árbitros en el recurso presentado a Disciplina, pero sí que lo envío en tiempo y forma a Apelación. Pese a ello, este último órgano también desestima las alegaciones emitidas por el conjunto blanco.

El defensa del Real Madrid Dean Huijsen durante su expulsión en el partido de la jornada 4. / Juan Herrero / EFE

Además, se pronuncia respecto a la comparación que el propio Real Madrid incluye en su recurso. "Finalmente, en relación con la invocación que hace el Real Madrid CF de la resolución dictada por el Comité de Disciplina en fecha 26 de febrero de 2025 (caso Antony), debe señalarse que no corresponde a este Comité de Apelación valorar ni comparar resoluciones dictadas en otros procedimientos distintos, máxime cuando el asunto citado no fue conocido por este órgano. En virtud de cuanto antecede, el Comité de Apelación acuerda el recurso formulado por el Real Madrid confirmando el acuerdo impugnado”, explica.

Última vía para el Real Madrid

Este caso concreto presenta una dificultada añadida: el acta arbitral y el posterior análisis del CTA no coinciden. Ahora, al Real Madrid tan solo le queda agotar la vía administrativa ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) como última instancia. Si este órgano no da la razón al conjunto blanco, la sanción será inamovible y Dean Huijsen se perdería el choque ante el Espanyol (16:15 horas).

Para conocer la resolución definitiva en el caso Huijsen se barajan varias posibilidades. Si el Real Madrid presenta el recurso antes del jueves a las 14:00 horas (hora peninsular), los órganos de segunda instancia deberán emitir una resolución definitiva antes de las 10:00 horas del viernes. Si el recurso se presentara antes del jueves a las 20:00 horas (hora peninsular), los órganos de segunda instancia deberán emitir una resolución definitiva antes de las 14:00h del viernes. En caso de presentarlo a partir de las 20:00 horas del jueves (hora peninsular), este podrá no ser resuelto con anterioridad a la disputa del encuentro previsto en fin de semana.

De esta forma, Huijsen se perdería el partido del próximo sábado ante el Espanyol. Un encuentro en el que Xabi Alonso tampoco podrá contar con Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy, todos ellos lesionados. Raúl Asencio se postula a ocupar el puesto en el centro de la zaga que quedaría descuidado por la baja de Huijsen, mientras que Dani Carvajal sustiuitá al inglés en el lateral derecho.