PATRIMONIO
El colegio de la posguerra que divide a Colmenar Viejo: entre la protección patrimonial y las necesidades municipales
Vecinos y oposición recurren a la Fiscalía para paralizar la demolición del colegio Isabel la Católica, construido en 1940, mientras que el Ayuntamiento defiende su proyecto de centro de mayores
Construido entre 1936 y 1940 por el arquitecto Casimiro Lanaja Bel, el Colegio Isabel la Católica de Colmenar Viejo está ubicado en el centro histórico junto a la Basílica Parroquial. Es una construcción tradicional de piedra granítica de la que vecinos y oposición resaltan su "valor patrimonial, histórico y cultural", mientras que el Ayuntamiento lo quiere derribar. ¿El motivo? Hacer en ese espacio un centro para mayores.
El gobierno municipal de Colmenar ya prometía en su programa electoral la creación de un centro de mayores. Por distintas circunstancias, como el problema del aparcamiento en el centro, decidió que se ubicaría en el antiguo colegio Isabel la Católica, donde actualmente se ubica la Escuela Municipal de Música.
Sin embargo, no todos están contentos con esta decisión. Este miércoles, Ganemos Colmenar y la Asociación de Vecinos por Colmenar, junto con otros vecinos a título individual, presentaron una denuncia conjunta ante la Fiscalía Provincial de Madrid en la que alertan de la intención del Gobierno local (PP y Vox) de derribar este "bien de especial valor dentro del patrimonio educativo e histórico".
En su escrito a la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, denuncian que el propio Consistorio "debería proteger y conservar" el patrimonio del municipio, sobre todo en cuanto a construcciones como el Colegio Isabel la Católica, que fue edificado entre 1936 y 1940, se refiere.
"El proyecto arquitectónico fue firmado por el reconocido arquitecto Casimiro Lanaja Bel, especialista en arquitectura escolar de la posguerra, especialmente en entornos rurales, lo que añade un valor añadido al inmueble en cuanto a su interés histórico, educativo y arquitectónico", exponen.
Aseguran que, de materializarse la demolición proyectada, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo incurriría en el incumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y del Patrimonio Histórico Español, "los cuales obligan a las administraciones públicas a cooperar con los órganos competentes para la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural existente en su término municipal".
Por eso, solicitan a la Fiscalía que inicien las diligencias oportunas para investigar el incumplimiento Ayuntamiento, solicitando, en su caso, la paralización cautelar de cualquier actuación que pueda suponer un "daño irreparable" al edificio.
El Ayuntamiento le resta valor
El Gobierno municipal lo niega. En un audio recogido por la Cadena Ser, el alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, asegura que el edifico del colegio Isabel la Católica no tiene ningún valor arquitectónico ni cultural.
"Es un edificio antiguo que no es de piedra. Lo que estamos haciendo es presentar todos los informes para realizar los estudios", ha señalado. La decisión final, ha dicho, se tomará según lo que dictamine Patrimonio y la Consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid.
- Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial
- De una aldea gallega a los supermercados de Madrid: la mujer que revoluciona la venta del huevo campero
- Una exasesora de la Comunidad de Madrid, condenada a dos años de prisión por el 'caso Máster' de Cifuentes
- Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
- Así es Calle 10, el evento cultural 'más completo de Madrid': programación y todas las bandas que actuarán
- ¿Qué lesión tiene Trent Alexander-Arnold? Tiempo de recuperación y partidos que se pierde el jugador del Real Madrid
- Sánchez entra al choque directo con Ayuso y eleva la tensión entre los gobiernos central y regional
- La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027