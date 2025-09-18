El colegio de la posguerra que divide a Colmenar Viejo: entre la protección patrimonial y las necesidades municipales

Construido entre 1936 y 1940 por el arquitecto Casimiro Lanaja Bel, el Colegio Isabel la Católica de Colmenar Viejo está ubicado en el centro histórico junto a la Basílica Parroquial. Es una construcción tradicional de piedra granítica de la que vecinos y oposición resaltan su "valor patrimonial, histórico y cultural", mientras que el Ayuntamiento lo quiere derribar. ¿El motivo? Hacer en ese espacio un centro para mayores.

El gobierno municipal de Colmenar ya prometía en su programa electoral la creación de un centro de mayores. Por distintas circunstancias, como el problema del aparcamiento en el centro, decidió que se ubicaría en el antiguo colegio Isabel la Católica, donde actualmente se ubica la Escuela Municipal de Música.

Sin embargo, no todos están contentos con esta decisión. Este miércoles, Ganemos Colmenar y la Asociación de Vecinos por Colmenar, junto con otros vecinos a título individual, presentaron una denuncia conjunta ante la Fiscalía Provincial de Madrid en la que alertan de la intención del Gobierno local (PP y Vox) de derribar este "bien de especial valor dentro del patrimonio educativo e histórico".

Imagen de la Gaceta de Madrid, antiguo Boletín Oficial del Estado, en la que se publica la aprobación del proyecto para construir el colegio. / BOE

En su escrito a la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, denuncian que el propio Consistorio "debería proteger y conservar" el patrimonio del municipio, sobre todo en cuanto a construcciones como el Colegio Isabel la Católica, que fue edificado entre 1936 y 1940, se refiere.

"El proyecto arquitectónico fue firmado por el reconocido arquitecto Casimiro Lanaja Bel, especialista en arquitectura escolar de la posguerra, especialmente en entornos rurales, lo que añade un valor añadido al inmueble en cuanto a su interés histórico, educativo y arquitectónico", exponen.

Aseguran que, de materializarse la demolición proyectada, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo incurriría en el incumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y del Patrimonio Histórico Español, "los cuales obligan a las administraciones públicas a cooperar con los órganos competentes para la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural existente en su término municipal".

Por eso, solicitan a la Fiscalía que inicien las diligencias oportunas para investigar el incumplimiento Ayuntamiento, solicitando, en su caso, la paralización cautelar de cualquier actuación que pueda suponer un "daño irreparable" al edificio.

El Ayuntamiento le resta valor

El Gobierno municipal lo niega. En un audio recogido por la Cadena Ser, el alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, asegura que el edifico del colegio Isabel la Católica no tiene ningún valor arquitectónico ni cultural.

"Es un edificio antiguo que no es de piedra. Lo que estamos haciendo es presentar todos los informes para realizar los estudios", ha señalado. La decisión final, ha dicho, se tomará según lo que dictamine Patrimonio y la Consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid.