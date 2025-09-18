Cibeles defiende la construcción del centro de acogida en El Cañaveral para atender a personas que llevan "muy poquito tiempo en la calle"

Todo parece apuntar a que El Cañaveral tendrá en un futuro cercano un centro de acogida para personas mayores sin hogar. La vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, ha salido al paso de las quejas de algunos vecinos del barrio aduciendo que la instalación, que se va a construir por procedimiento de emergencia, es necesaria para dar respuesta a personas que llevan poco tiempo en la calle y a las que una atención temprana puede ayudarles a revertir su situación.

"Hablamos sobre todo de un perfil que es muy concreto y que es muy necesario tratar desde el primer minuto", ha explicado la portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves. Se trata, en palabras de Sanz, de personas que "llevan muy poquito tiempo en la calle" y que "requieren una atención especialmente temprana para evitar que se cronifique esa situación, para evitar que haya un deterioro y para prevenir otras situaciones".

Para ello, el Ayuntamiento ha comenzado ya las obras del centro, ubicado en la calle Batalla de Salamina, en la zona industrial del barrio. Con un coste de 8 millones de euros y una superficie construida de 3776 m², las instalaciones contarán con 12 módulos habitacionales, espacios comunes y una capacidad para acoger alrededor de 150 personas. A estas se les ofrecerá alojamiento, atención social y, "sobre todo, un itinerario personal que les permita volver a funcionar de manera autónoma", ha ahondado Sanz.

Al respecto de las quejas ciudadanas, la vicealcaldesa ha recordado que ayer miércoles el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, y el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, se reunieron con las asociaciones de vecinos de El Cañaveral para darles las explicaciones oportunas. "Con total transparencia necesitamos incrementar esta esta red de recursos de servicios sociales y en este caso concreto para este perfil de de personas y se entendía que era una parcela que era adecuada", ha zanjado Sanz.

El Cañaveral rechazan el centro

Las palabras de la vicealcaldesa responden a las protestas de algunos vecinos del barrio contra el centro. El pasadado domingo, la Asociación de Vecinos de El Cañaveral lanzó un comunicado mostrando su “total rechazo” a la decisión del Consistorio de instalar en el barrio un centro de acogida para personas sin hogar. La entidad asegura que la medida se ha tomado “sin transparencia, sin participación vecinal y de espaldas a las necesidades reales de los vecinos”.

"Para este tipo de instalaciones sociales se actúa con máxima rapidez —menos de seis meses—, mientras que los servicios realmente prioritarios para los ciudadanos se eternizan durante años”, denuncia la entidad, en alusión a las "infraestructuras básicas" de las que todavía carece el barrio, como "colegios, centros de salud, bibliotecas, centros deportivos y mejoras urgentes en transporte público”.

Asimismo, la asociación vecinal considera que existe una “doble vara de medir, que castiga una vez más a la zona sur de Madrid, donde ya se concentran la gran mayoría de este tipo de recursos sociales, en un reparto claramente injusto frente a otros distritos que no asumen ninguna responsabilidad en este sentido”. En este contexto, los residentes han solicitado una reunión urgente con el Ayuntamiento para exigir que se paralice la decisión y se dé prioridad a las infraestructuras pendientes.

Madrid, sede de los Premios Europeos de Servicios Sociales 2025

En otro orden de cosas, Sanz ha anunciado también que Madrid será la sede de la séptima edición de los Premios Europeos de Servicios Sociales, que se celebrarán los próximos 13 y 14 de noviembre, convirtiendo a la capital "en el epicentro de la innovación social”.

El certamen está impulsado por la Red Social Europea, una organización sin ánimo de lucro apoyada por el programa de Empleo e Innovación Social de la Unión Europea, que actualmente integra a 150 administraciones públicas y entidades de más de 35 países. Un "referente a nivel europe", según la vicealcaldesa, que Madrid acoe "con mucho honor".

En el encuentro participarán responsables de 70 proyectos procedentes de más de una veintena de países, promovidos por entidades y gobiernos nacionales. Aismismo, servirá de escaparate lgunas de las iniciativas desarrolladas en la capital, como el proyecto Paloma, las medidas frente a la soledad no deseada o la utilización de la inteligencia artificial en la gestión de servicios sociales.