Carolina Herrera homenajeará a Madrid en un multitudinario desfile en la Plaza Mayor: fecha y hora del evento

La propuesta artística incluirá guiños a símbolos madrileños: el chocolate con churros de San Ginés, el cocido de Lhardy, la Cibeles o el Café Gijón

Tras el desfile en la Plaza Mayor, los invitados se desplazarán al Casino de Madrid

Victoria Saulyak

Madrid

Madrid se prepara para vivir una semana histórica en el calendario de la moda. Este jueves, la capital será el escenario del desfile de Carolina Herrera, un evento que transcurrirá sobre las 20.00 horas en la Plaza Mayor y que promete marcar un antes y un después en la ciudad frente a 800 invitados internacionales y con retransmisión en streaming a todo el mundo. Con esto, la firma presentará su colección Primavera 2026.

Para encontrar algo similar tenemos que remontarnos al desfile de Dior en la Plaza de España de Sevilla, allá por 2022, o al Parque Güell de Barcelona, que acogió el desfile de Louis Vuitton en 2024.

Un homenaje a Madrid

Y es que el pasado fin de semana, la firma activó la cuenta atrás con un teaser protagonizado por Esther Cañadas. El grupo español Puig, propietario de Carolina Herrera, pretende desplegar toda su potencia para convertir Madrid en el epicentro global de la moda.

Según explicó la casa, el desfile diseñado por Wes Gordon, director creativo de la firma, será "una carta de amor a Madrid, una ciudad de contrastes, precisión, carácter y belleza". Es por eso que la propuesta artística incluirá guiños a símbolos madrileños: el chocolate con churros de San Ginés, el cocido de Lhardy, la Cibeles, el Café Gijón, los caramelos de La Violeta y hasta la tipografía de los azulejos de las calles del centro.

La capital como epicentro de la moda

Este desfile no es el único evento de la firma en las calles madrileñas. De hecho, forma parte de un programa de eventos que Puig ha preparado en la capital. El martes arrancaron con un cóctel, el miércoles siguieron con una cena en el Palacio de Liria y, este jueves, llega el plato fuerte de la semana.

Además, Carolina Herrera aprovechará su paso por Madrid para lanzar su nueva fragancia: 'La Bomba'. Después del éxito mundial de 'Good Girl', la firma apuesta por un frasco con forma de mariposa. La campaña está protagonizada por la supermodelo italiana Vittoria Ceretti.

La fiesta sigue en el Casino de Madrid

Tras el desfile en la Plaza Mayor, los invitados se desplazarán al Casino de Madrid, que por unas horas se transformará en el Hotel 'La Bomba' para acoger una velada que se prolongará hasta la madrugada. Gracias a este despligue, Puig consolida a la firma de Carolina Herrera como una de sus marcas estrella y sitúa a Madrid en el mapa internacional de los grandes desfiles de moda.

