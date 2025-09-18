La Asamblea de Madrid reclama al Gobierno un modelo de financiación sin "privilegios" para Cataluña

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, merced a la mayoría absoluta del PP, una iniciativa de este partido que reclama abordar una reforma del modelo de financiación autonómica, negociada de forma "multilateral" y sin que exista ninguna singularidad que "privilegie" a Cataluña.

La proposición no de ley (PNL, no vinculante) del PP exige asimismo que el nuevo modelo "tenga en cuenta la realidad socieconómica y demográfica de la Comunidad de Madrid", en concreto su "fuerte crecimiento poblacional" y su estatus de "motor económico y financiero de España".

"Motor" de España

En este sentido, la iniciativa ruega "reconocer el esfuerzo contributivo de la Comunidad de Madrid" y asegurar su "suficiencia financiera".

El nuevo modelo de financiación, según el PP, debe empezar a diseñarse a partir del Consejo de Política Fiscal y Financiera y evitar "la fragmentación territorial derivada de pactos bilaterales y privilegios insolidarios".

Por último, la Asamblea insta al Gobierno regional a "utilizar todos los instrumentos necesarios y que sean precisos para defender los intereses de la Comunidad de Madrid".

"Lo que pretende (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez es que paguemos todos el chantaje que le ha aceptado al independentismo para mantenerse en La Moncloa", ha protestado el diputado del PP Alfonso Serrano, quien ha recriminado a la izquierda madrileña que, "por puro seguidismo a Sánchez", apoye "cualquier iniciativa" suya aunque vaya "contra los intereses de Madrid".

"Engañar a los madrileños"

Y, aunque la PNL no se refería explícitamente a la condonación de deuda autonómica impulsada por el Gobierno (a la que la Comunidad de Madrid, en principio, no se acogerá), Serrano ha aprovechado para censurar este medida, que busca a su juicio "engañar a los madrileños".

En este sentido, Serrano ha subrayado que tanto el texto legal elaborado por el Gobierno como un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) descartan que el ahorro en intereses derivado de la quita "pueda ser empleado en incrementar el gasto" en otras políticas públicas.

"Les importa poco que España caiga mientras que a ustedes les vaya bien", ha replicado el diputado socialista Fernando Fernández Lara, quien ha recordado que el endeudamiento público de hoy viene en buena parte de las gestiones del PP en distintas administraciones durante la crisis financiera.

"Fueron ustedes los que llevaron a este país a la ruina", le ha espetado al PP Marta Lozano (Más Madrid), quien ha afeado a la Comunidad de Madrid que vaya a renunciar a la condonación de deuda por "puro fanatismo ideológico".

Y Vox tampoco ha apoyado la moción: su diputada Ana Cuartero ha alegado que la PNL tenía "cierto tufillo de 'España nos roba'" y sugería que España "es un lastre para la Comunidad de Madrid".FD