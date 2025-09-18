Arranca el Festival de las Ideas: "Nuestro objetivo es convertir Madrid en una verdadera capital del pensamiento"

Esta jueves por la tarde arranca la segunda edición del Festival de las Ideas, la cita organizada por La Fábrica y el Círculo de Bellas Artes que apuesta por sacar el pensamiento a la calle. Serán más de 100 actividades que tendrán como puntos neurálgicos la Plaza de España, con sus diferentes charlas y encuentros al aire libre, y el propio Círculo de Bellas Artes, donde habrá un movimiento incesante hasta el domingo, con numerosas actividades sucediendo, por momentos, simultáneamente. Las sedes totales este año suman más de 20.

Será la oportunidad de escuchar a figuras internacionales como el ensayista Pankraj Mishra, el académico y político Michael Ignatieff, los filósofos Adriana Cavarero, Wolfram Eilenberg y Maurizio Ferraris, la socióloga Gisèle Sapiro o los novelistas Camila Sosa y Michel Houllebecq, este último quizá la figura más popular y también más polémica de esta edición. Anna Caballé, Javier Cercas, Victoria Camps o Lucía Carballal son algunas de las nacionales.

Una charla reunirá a la escritora y periodista Leila Guerriero y la socióloga Claire Marin, moderadas por Enrique Llamas, para hablar de periodismo, literatura y otros lenguajes para reflejar la realidad. Al alabado crítico musical Simon Reynolds lo podremos ver por partida doble: charlando con C Tangana en La Casa Encendida y haciendo una listening party en la Plaza de España. Y habrá también sesiones de speed dating intergeneracional con el objetivo de que personas de diferentes edades compartan reflexiones y experiencias: la primera reunirá al joven coordinador del festival, Mateo Vidal, con la exalcaldesa Manuela Carmena.

Hablamos con Marcela Vélez, codirectora junto a Javier Moscoso de esta edición del festival, sobre lo que nos podremos encontrar desde ya mismo y hasta que llegue su clausura el domingo.

P. Una nueva edición del festival, esta vez con el laberinto como hilo conductor. ¿Por qué?

M.V. El tema del año pasado fue Catarsis: las culturas del malestar, y el de este año es Laberinto: sentidos, sinsentidos y contrasentidos. Lo que buscamos desde el festival es reflexionar sobre la situación contemporánea. Vivimos en un panorama marcado por la desorientación y la pérdida, y eso nos llevó a la imagen del laberinto, que además conecta con la mitología clásica, con el nacimiento de la cultura europea. El laberinto de Creta, por ejemplo, con figuras como el Minotauro o Ariadna, nos sirve para preguntarnos quiénes son hoy las Ariadnas contemporáneas —los referentes que nos ayudan a salir del laberinto— y también quiénes son nuestros monstruos, nuestros minotauros, esas vergüenzas sociales que habitamos. Nos interesaba esta figura porque no solo representa la confusión, sino también el juego. El laberinto puede ser un espacio lúdico, un lugar que empezamos a disfrutar cuando dejamos de obsesionarnos con encontrar la salida. Nos invita a perdernos, pero también a aprender a habitarlo, a vivirlo.

Marcela Vélez, codirectora del Festival de las Ideas. / Cedida

P. Este año el festival crece respecto al anterior

M.V. Sí, mucho. Este año tenemos más de 150 invitados y más de 100 actividades. Para que te hagas una idea, el año pasado fueron unas 60. También ha crecido en cuanto a sedes colaboradoras: tenemos 22, casi 10 más que en la edición anterior. Estamos muy contentos con estas nuevas alianzas y con la gran acogida que ha tenido el festival. Esa respuesta es la que impulsa esta segunda edición y ojalá sea la segunda de muchas. Nuestro objetivo es convertir Madrid en una verdadera capital del pensamiento.

P. ¿Madrid es una ciudad fértil para este tipo de propuestas? ¿Es una ciudad de ideas?

M.V. Totalmente. Madrid es el lugar idóneo para un festival como este. Acoge voces diversas, es plural y su trayectoria cultural refleja esa diversidad. Además, por su posición geográfica y lingüística, conecta Europa con América, y eso encaja perfectamente con la vocación del festival: ser un nexo de pensamiento.

P. ¿Qué balance hacen de la edición del año pasado?

M. V. La primera edición fue un proyecto piloto. La filosofía, en general, está bastante desacreditada en los programas educativos, así que era una apuesta arriesgada por parte del Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, que son quienes impulsan la iniciativa. Pero la verdad es que la acogida fue excepcional: salas llenas y momentos increíbles como la Plaza de España con 2.000 personas escuchando, a las diez de la noche, a un filósofo como Peter Sloterdijk hablando sobre nuestras sociedades grises. Fue muy emocionante. Te lo cuento y me sigo emocionando, porque refleja que hay una necesidad real de espacios para el debate y el diálogo ciudadano. Por eso el festival tiene todo el sentido del mundo.

P. ¿Cuál fue el germen del festival? ¿De quién fue la idea original?

M.V. Fue idea de Alberto Anaut, presidente de La Fábrica, y de Valerio Rocco, filósofo y director del Círculo de Bellas Artes. Anaut, que tristemente ya no está con nosotros [falleció en 2023], y Rocco tuvieron esta gran idea de sacar el pensamiento a la calle, de volver a situar la filosofía como puente entre el mundo académico y la ciudadanía. El festival se gestó con ese espíritu, y la primera edición también fue una manera de recordar a Alberto y rendirle homenaje.

P. Más allá de que haya más sedes y más actos, ¿hay alguna novedad reseñable este año, algo distinto respecto a la primera edición?

M.V. Sí, sin duda. No solo hemos crecido en cantidad, también en variedad. Si bien el año pasado ya incluimos entrevistas, conversaciones y speaker corners filosóficos, este año hemos añadido nuevos formatos como las listening parties, que son charlas guiadas por la música que terminan en un ambiente festivo. También hay talleres, un espacio infantil para fomentar la reflexión desde la infancia, y el Espacio Allianz de Salud y Bienestar, donde promovemos la conexión entre cuerpo y mente con charlas, meditación, yoga, etc. Queremos que también haya un espacio donde parar y pensar en calma.

P. Abren el festival con Pankaj Mishra y una conversación sobre “La guerra civil global”. Mishra acaba de publicar El mundo después de Gaza. ¿Fue inevitable empezar por ahí? ¿Es una declaración de intenciones?

M.V. Por supuesto, es una declaración de intenciones. Queríamos abrir la mirada más allá de Europa y Mishra tiene una perspectiva única, profundamente conocedora tanto del pensamiento occidental como del oriental. Su último libro nos parece clave para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Independientemente de las posiciones personales, creemos que este es un tema urgente que debe debatirse. El festival no pretende aleccionar ni decirle a nadie qué debe pensar, pero sí abrir espacios de reflexión compartida. A veces, compartir esas preocupaciones ya es un primer paso para aliviarlas.

El encuentro con Michel Houllebecq es uno de los más esperados del Festival de las Ideas. / ARCHIVO

P. En cambio, terminan con Houellebecq, que es más bien una figura incómoda. ¿Qué esperan de esa charla?

M.V. También es una declaración de intenciones. Sabemos que Houellebecq es una figura controvertida, que genera rechazo en muchas personas. Pero precisamente por eso lo invitamos: su obra es un reflejo perfecto del laberinto existencial, político y social que queremos explorar este año. Desde el festival queremos que vengan personas que nos hagan pensar, no solo las que nos digan lo que queremos oír. Apostamos por el pensamiento crítico y el diálogo respetuoso, incluso (o sobre todo) desde la diferencia.

P. ¿Hay algo que no deberíamos perdernos del festival?

M.V. Es muy difícil escoger, porque hay muchísimas actividades y todo depende de los intereses de cada uno. Este año hemos incorporado itinerarios temáticos para orientar a los asistentes. Por ejemplo, quienes estén interesados en geopolítica europea, además de Mishra tenemos una tarde entera de laberintos de Europa, con participantes como José María Areilza o Delia Manzanero. En temas de literatura, estará Camila Sosa conversando con Fernando Broncano sobre el auge de lo emocional en el debate político. Si lo tuyo es el arte y la tecnología, tenemos un encuentro titulado Máquinas de invocar, donde se plantea si la inteligencia artificial es una amenaza o un aliado de la creatividad. También estará Adriana Cavarero, referente del feminismo y la filosofía contemporánea, Maurizio Ferraris, Wolfram Eilenberger, que en cuestiones de filosofía política contemporánea es esencial... Pero invito a que se consulte el programa completo en la web. Solo recordar que este es un festival abierto y gratuito para todos los públicos.