Agatha Ruiz de la Prada recurre a la IA para confeccionar su colección más "loca"

Agatha Ruiz de la Prada ha sorprendido a todos en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid al incorporar la inteligencia artificial en la confección de su última colección, una experiencia calificada como "muy loca" por la propia diseñadora. Este audaz paso marcó el inicio de una jornada llena de innovación y creatividad en la pasarela madrileña.

Minutos antes de que las modelos desfilasen, Agatha Ruiz de la Prada explicó cómo surgió esta idea innovadora: "Ha sido bastante divertido utilizar la inteligencia artificial, un proceso al que llegamos jugando casi sin darnos cuenta". La diseñadora reveló que todo comenzó de forma improvisada, preguntando a la IA cómo podrían ser los nuevos diseños de la marca. "Y dicho y hecho, la tecnología se puso a hacer los deberes", comentó, con una sonrisa.

Según Agatha, la IA generó inicialmente una mezcla de ideas sin mucho sentido, pero también algunas propuestas que resultaron ser muy inspiradoras. "Lo curioso fue que lo hizo. Había mucha morralla sin sentido, pero luego salieron ideas divertidas que nos sirvieron de inspiración", añadió.

Dos modelos muestran sendas creaciones de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada durante la presentación de su colección / J.J. Guillén / EFE

La colección que nació de esta interacción con la IA tiene una estética que refleja el ADN de la marca: absurdo e inquietante. Los materiales se combinan de formas sorprendentes para crear una línea con volúmenes llamativos y piezas estructuradas que no pasan desapercibidas. "Hemos logrado crear la colección más loca hasta ahora", afirmó con orgullo la diseñadora.

Una pasarela de volúmenes y texturas únicas

El desfile presentó una Ágatha-marioneta que dirigió la pasarela junto a una modelo que llevaba un sencillo traje de cuadros en azul y blanco, el look más minimalista de la colección. Sin embargo, los verdaderos protagonistas fueron los volúmenes extremos, con formas cónicas y circulares que definieron la silueta de la mayoría de las piezas.

"El gran reto era trasladar a la costura todas las ideas que nos iban surgiendo", explicó Agatha entre risas. "La gravedad existe en el mundo real", añadió, refiriéndose a los desafíos que enfrentó con los volúmenes y la rigidez de las formas. A pesar de las dificultades, la colección resultó ser todo un éxito.

El desfile fue mucho más que un simple show de moda; fue una experiencia inmersiva. Agatha quiso interactuar con la tecnología "con sentido del humor", asegurando que la inteligencia artificial no es el fin de la creatividad, sino simplemente una herramienta más. "Nos gusta experimentar, pero siempre con un toque divertido", comentó la diseñadora.

El regreso de los clásicos de Agatha Ruiz de la Prada

Aunque la IA dio un giro innovador a la colección, también se mantuvieron presentes los elementos icónicos que han hecho famosa a la firma. Desde la falda paraguas hasta el vestido globo, pasando por el original vestido con branquias de pez en organzas de neón. También destacó el vestido de bolas que evocaba los píxeles digitales y los volantes en vestidos palabra de honor, conos y faldas abullonadas, creando el característico barroquismo de la marca, "pero con orden", precisó Agatha.

Modelos durante el desfile de Agatha Ruiz de la Prada / Ananda Manjón / Europa Press

En esta colección, los motivos naturales cobraron protagonismo, especialmente las gotas de agua de lluvia y las nubes. "Quizá porque me puse con esta colección en el mes más lluvioso que ha tenido Madrid", explicó la diseñadora. No obstante, no faltaron los corazones y estrellas que se han convertido en símbolos inconfundibles de la marca.

Celebración del 25 aniversario de Flor

Este desfile también fue una ocasión especial para Agatha Ruiz de la Prada, ya que aprovechó la pasarela para celebrar el 25 aniversario de su icónico perfume Flor. Una celebración que, como la colección, fusionó la tradición con la innovación.