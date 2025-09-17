Ni Telepizza ni Domino's: estas son las pizzas más clásicas de Madrid

La comida italiana es una de las referencias gastronómicas de los madrileños. La pizza, los risottos, las pastas (como la lasaña, espaguetis a la carbonara y ravioles), la focaccia, los gnocchi o el gelato son las opciones más solicitadas por la clientela de los más de 200 restaurantes italianos que hay a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, según la Academia Italiana de Cocina.

Dentro de este catálogo gastronómico, las pizzas son, probablemente, la alternativa más buscada. Su versatilidad, precios económicos y manejabilidad son algunos de los factores que convierten este alimento en un imprescindible para miles de familias de la ribera del Manzanares. Las grandes cadenas, como Telepizza, Domino's Pizza, Papa John's o Papizza se benefician de la locura que suscita el producto, vendiendo miles y miles de ellas cada año.

Pero, lo que no muchos saben es que la primera pizzería que abrió sus puertas en Madrid no pertenece a una de estas marcas. Su origen es bastante más humilde, pero puede presumir de llevar más de medio siglo sirviendo pizzas a los madrileños.

La Pizzería Vesubio, un clásico de la capital

Ubicada en el número 4 de la calle Hortaleza por Nino y Oli, naturales de Catania, la Pizzería Vesubio ofrece a sus clientes las masas más cuidadas de todo Madrid: se preparan mediante una mezcla de harinas italianas para darle una textura suave, y se deja fermentar a continuación durante 24 o 36 horas.

Tras unos años trabajando en Argüelles, en 1979 estos socios decidieron mudarse al centro para brindar a los vecinos auténticas pizzas napolitanas. Su carta cuenta con 35 recetas diferentes a base de ingredientes como mozzarella, pesto, queso provolone, tomate cherry, rúcula o jamón serrano. Los precios de las mismas, que oscilan entre los 7,90 y los 11,90 euros son bastante económicos. Más aún teniendo en cuenta la zona en la que se encuentra el local.

Y no todo son pizzas: Vesuvio también ofrece antipasti, pastas, lasañas o postres que también enamoran a cada uno de sus visitantes. Si quieres probar sus increíbles pizzas, no dudes en pasarte por este local de la calle Hortaleza, al que los usuarios de Google Maps otorgan una puntuación de 4,6 sobre 5 puntos.