'Sirât', de Oliver Laxe, representará a España en los Oscar: "Al público americano le gustan las emociones fuertes"

Sirât representará a España en los Oscar. La cinta de Oliver Laxe es la apuesta de la Academia de Cine para repetir un triunfo que sólo han logrado José Luis Garci (1982), Fernando Trueba (1993), Pedro Almodóvar (1999) y Alejandro Amenábar (2004). Así lo ha anunciado, este lunes, el cineasta Pablo Berger junto al presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, en un acto celebrado en Madrid. La película se ha impuesto a Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad.

El filme, estrenado el 6 de junio de 2025, luchará por la nominación a Mejor Película Internacional que tantas veces se le ha atragantado a España. Un hito que sólo se ha alcanzado en 21 de las 67 participaciones, con La sociedad de la nieve (2023) como último exponente. Oliver Laxe ya fue propuesto para ello en 2020 con O que arde, pero La trinchera infinita le arrebató el pasaporte a Hollywood. En esta ocasión, lo ha logrado con la historia protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez.

Sirât narra el periplo de un hombre y su hijo en una rave perdida en las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de estas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica. Allí deciden seguir a un grupo de raveros en una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida. La cinta tuvo su presentación mundial en el Festival de Cannes, donde fue galardonada con el Premio del Jurado.

Su elección no asegura la nominación. El siguiente paso tendrá lugar el 16 de diciembre, cuando la Academia de Hollywood elija a 15 de las 150 candidatas. Posteriormente, el 22 de enero, la lista se reducirá a cinco. Para hacerse con una plaza, la distribución y la promoción serán claves. "Al público americano le gustan las emociones fuertes y nuestra película las tiene", ha subrayado Oliver Laxe en una videollamada con la Academia de Cine tras conocerse el veredicto.

Tercer intento de Carla Simón

Tras competir con Estiu 1993 (2017) y Alcarràs (2022), Carla Simón lo ha intentado por tercera ocasión con el viaje introspectivo de Llúcia García y Mitch Robles. Romería cuenta el periplo de la joven huérfana Marina a Vigo para buscar información sobre su padre fallecido a causa del sida. Allí se encuentra con su familia paterna, quien se muestra reacia a mirar atrás al pasado. Rodada en castellano, gallego, francés y catalán, optó a la Palma de Oro del Festival de Cannes el pasado mayo.

Llúcia Garcia lidera el reparto de 'Romería', la cinta de Carla Simón. / CEDIDA

Por su parte, Sorda es el primer largometraje de Eva Libertad tras años enfocada en el corto, donde ha desarrollado principalmente su carrera. Aborda el drama de Ángela, una mujer sorda que va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. Durante el embarazo, le empiezan a asaltar dudas y miedos sobre la maternidad, así como si podrá comunicarse con su hija. El Festival de Berlín acogió su estreno mundial, llevándose la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española en el Festival de Málaga.