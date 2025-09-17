Así será el centro comercial más 'colchonero' de Madrid: 40.000 m², 70 locales y apertura en 2027

El Atlético de Madrid no termina de arrancar. Pese a la victoria en casa frente al Villarreal la pasada jornada, los colchoneros no dan, hasta el momento, evidencias de ese equipo sólido al que tiene acostumbrado Diego Pablo Simeone a su hinchada. El 'Cholo' sigue buscando dar con la tecla de un conjunto renovado que aún necesita engrasar la sala de máquinas y hacer funcionar a los nuevos fichajes. Las lesiones de Thiago Almada, Álex Baena, Julián Álvarez o Giménez tampoco están facilitando las cosas al técnico argentino, que tendrá esta tarde otra dura prueba en Anfield en el estreno del equipo en esta edición de la Champions.

De momento, lo que ocurre en el verde está dando pocos motivos a los atléticos para sonreír. Sin embargo, no todas las noticias en torno al club están restringidas al ámbito deportivo. Más allá de lo que pasa sobre el terreno de juego, el club sigue dando pasos para ofrecer a sus aficionados una nueva y gran zona comercial y de ocio junto a su estadio.

Nasas Madrid llegará en 2027: supermercado, bolera, zonas infantiles...

El diseño y planificación de la iniciativa de desarrollo urbano en el entorno del Estadio Metropolitano llegó a su fin en 2024. En ella se estipuló una inversión de 350 millones de euros para una primera fase que incluirá cinco parcelas de 380.000 metros cuadrados de zonas verdes. Tras el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid, en junio de ese mismo año arrancó la fase de ejecución y construcción. La 'Ciudad del Deporte' funcionará a pleno rendimiento a finales de 2026, y cada día se van conociendo más detalles sobre las instalaciones que la conformarán.

Una de ellas será una zona comercial y de ocio denominada 'Nasa Madrid', que se levantará con una aportación de 80 millones de euros y que contará con supermercado, bolera, zona infantil, cines, restaurantes y tiendas de diversa índole. Este centro comercial 'rojiblanco' estará constituido por 40.000 m², y tendrá capacidad para 1.500 plazas de aparcamiento, según la información ofrecida por Wit Retail, empresa encargada de su tramitación urbanística. Además, contará con 70 locales donde el deporte, la alimentación, la moda, el hogar, el ocio o la restauración, entre otros, tendrán cabida.

Según El Mirador de Madrid, marcas como Nike, Mango o Zara tendrán su sitio en el nuevo espacio. Además, el gimnasio que abrirá entre sus muros será de la cadena Fitness Park. La apertura del centro comercial está marcada para el primer cuatrimestre de 2027.