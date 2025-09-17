La salud mental, un factor cada vez más importante en el entorno laboral

La salud mental se ha consolidado como un eje central para trabajadores y compañías, con un impacto directo en la productividad y en la retención de talento de las organizaciones.

Así lo ha recogido el informe {"anchor-link":true}, presentado este miércoles por Savia, la plataforma de salud digital para empresas de Mapfre. Se trata de un estudio basado en un análisis de conversación digital, encuestas y entrevistas a profesionales de Recursos Humanos.

Pedro Díaz Yuste, CEO de Savia, ha explicado que todavía hoy “cuando hablamos de salud mental se nos vienen a la cabeza en términos de enfermedad, pero el concepto de salud mental está evolucionando cada vez más hacia asuntos del bienestar emocional y de cuidados, más relacionado con la prevención”.

En este punto, ha puesto de manifiesto que “las empresas están cada día más interesadas en ayudar a las personas en sus problemas, tanto si son generados por el entorno laboral o en su vida personal”.

El estrés: principal causa

En este contexto, el estrés aparece como la primera causa de malestar en el trabajo. “Uno de cada dos empleados ha recurrido a servicios de psicología que ofrece la empresa por este motivo”, ha incidido Díaz Yuste.

Al mismo tiempo, la demanda de prestaciones de salud mental se extiende de manera amplia: entre los empleados que consideran importante que su empresa ofrezca servicios de bienestar, un 56% muestra interés concreto en acceder a asistencia psicológica.

Entre quienes no disponen de estos beneficios, el 68% los percibe como un servicio importante y el 48% como un incentivo a la hora de plantearse un cambio de empleo. Quienes sí cuentan con estas prestaciones valoran especialmente su impacto: el 67% de los beneficiarios de servicios de salud mental los considera relevantes a la hora de analizar una oferta laboral y esta cifra asciende al 90% entre los empleados que han recurrido a estos servicios.

En cuanto al impacto organizativo, casi la mitad de los usuarios de servicios psicológicos (un 46%) asegura que esta atención resulta imprescindible para poder desempeñar correctamente su labor; más del 75% de la muestra opina que ofrecer estos servicios de bienestar reduciría las bajas laborales, e incluso, un 62% de los empleados que se muestran indiferentes a la recepción de estos servicios, reconoce que estas prestaciones son una inversión a largo plazo que contribuye a reducir incidencias como lesiones o ausencias prolongadas.

Además, los profesionales de recursos humanos afirman que cuidar del bienestar de los trabajadores revierte positivamente en las empresas, atrayendo talento, mejorando el clima laboral, generando relaciones laborales duraderas e incrementando el rendimiento y la productividad de los empleados.

Una preocupación intergeneracional

El estudio refleja que la preocupación por la salud mental es transversal a todas las generaciones. Pedro Díaz Yuste ha apuntado que “este no es un tema de que la salud mental o el bienestar emocional importa a los jóvenes, sino que importa y afecta a todas las generaciones”.

La distribución de menciones se reparte de forma bastante equilibrada entre la Generación Z (25%), la Generación X (28%), los Baby Boomers (24%) y los Millennials (23%). Sin embargo, existen diferencias en conversación digital, debido a los distintos momentos vitales de cada empleado: la Generación Z busca un buen ambiente laboral y un entorno y condiciones acorde a sus expectativas; los Millennials demandan acompañamiento en los nuevos retos laborales a los que se están enfrentando; por su parte, la generación X muestra interés por opciones de conciliación y gestión del tiempo, mientras que los Baby Boomers buscan tranquilidad y estabilidad en su última etapa laboral.

Privacidad y confidencialidad

Una de las cuestiones que señala el informe es la privacidad y la confidencialidad. Ambos factores aparecen como determinantes por el 59% de los encuestados, y un 67% las identifica como un obstáculo a la hora de pensar en recurrir a estos servicios.

Otro punto a tener en cuenta es que se ha observado una clara preferencia por modalidades digitales o mixtas, con un 37% de trabajadores que optan por sesiones online o combinables, lo que evidencia la necesidad de soluciones accesibles, flexibles y que preserven la confidencialidad.