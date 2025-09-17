Los Reyes abren su palco del Teatro Real a la sociedad civil

El Palco Real del Teatro Real, que desde su apertura hace 175 años ha tenido un uso institucional, podrá ser utilizado próximamente por distintos colectivos sociales en las representaciones en las que no se use para actividades oficiales.

La decisión llega por la voluntad de los reyes, según ha comunicado este miércoles el Teatro Real, que "desde hace años" deseaban abrir este espacio privilegiado a la sociedad civil.

El trabajo conjunto de los responsables del coliseo operístico madrileño y de la Casa del Rey hará posible finalmente este uso. Para la selección de personas que podrán disfrutarlo, se contará con organizaciones "que apuestan por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas".

La primera ocasión será este próximo domingo, 21 de septiembre, con ocasión del Día Mundial de la Paz. Para tal fecha se ha propuesto que diversas organizaciones como Unicef, ACNUR, Unesco, Médicos sin Fronteras o Cruz Roja Española, entre otras, escojan a las personas que ocuparán el palco en las funciones de Otello.

Esta ópera de Verdi ha sido la elegida para abrir la vigesimonovena temporada del Real desde su reapertura en 1997, concretamente este viernes, con dirección musical de Nicola Luisotti y escénica de David Alden.

Salvo en ocasiones excepcionales como 2021, cuando se desplazaron a La Palma por la erupción del volcán, los reyes acostumbran a presidir esa apertura de temporada desde el Palco Real.

Otras fechas en las que la sociedad civil podrá hacer uso de dicho espacio será el Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), el Día Mundial de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), el de la Educación (24 de enero), el de las Enfermedades Raras (28 de febrero), el de la Danza (29 de abril), el de la Cruz Roja (8 de mayo) y el del Medio Ambiente (5 de junio). EFE