El 'recado' de Xabi Alonso a Carvajal y un Valverde que 'reza' por no regresar al lateral derecho

El partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella deja muchas lecturas. La primera de ellas, positiva, acerca del fulgurante inicio de encuentro que plantearon Xabi Alonso y los suyos. El conjunto blanco robaba en campo rival, encabezados por un Aurelien Tchouameni que parece haber encontrado su sitio en el Real Madrid. La falta de puntería durante el primer acto también fue protagonista en el encuentro. De no ser por Rulli, el equipo madrileño podría haber dejado encarrilado el partido. Pero lo cierto es que esto no sucedió. El partido se fue embarrando, hasta llegar a la jugada que cuesta la tarjeta roja a Dani Carvajal que, sumada a la temprana lesión de Trent Alexander-Arnold, abre un nuevo debate en el Real Madrid.

"Una expulsión evitable"

Así lo calificó Xabi Alonso al término del partido en los micrófonos de Movistar+. Es difícil de comprender como un futbolista con el empaque y la veteranía de Carvajal cometiera esta acción temeraria. El tolosarra ya advirtió que hablará con Dani Carvajal en Valdebebas acerca de la acción que obligó al Real Madrid a jugar con un futbolista menos a falta de cuarto de hora por jugar en el Bernabéu y con el empate aún en el marcador. En una acción 'caliente', fruto de la tensión que reinaba ya en ese momento en el partido, Dani Carvajal propició un intento de cabezazo a Rulli, que puso de su parte para que desde la sala VAR comprometiera al colegiado de campo a tomar una decisión.

El propio Dani Carvajal partía de suplente en el encuentro ante el conjunto galo, pero una lesión de Trent en los primeros compases obligó al de Leganés a vestirse de corto. El futbolista inglés se echó al césped del Bernabéu tras sentir un pinchazo muscular en la parte posterior del muslo. Este miércoles, será sometido a pruebas en Valdebebas para conocer el alcance de la lesión. "Igual no es tan malo como parece, pero hay que esperar a que le hagan pruebas", resaltó Xabi en rueda de prensa.

Esta situación abre un paradigma en el lateral derecho de cara los próximos compromisos del equipo blanco. Parece que Trent, por muy buen resultado que ofrezcan las pruebas, se verá obligado a parar por unas semanas y recuperarse de dicha lesión muscular. Xabi Alonso, desde el comienzo de la temporada, venía ejerciendo una rotación constante en el puesto. Carvajal y Trent habían disputado el mismo número de partidos, siendo uno el jugador sustituido por el otro cuando así se ha requerido. La lesión del inglés obligará a Xabi a tomar una decisión al respecto.

El lateral del Real Madrid Trent Alexander-Arnold se lesiona durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones. / Sergio Pérez / EFE

"El míster sabe lo que quiero"

Se le abre al tolosarra un amplio abanico de posibilidades. La más natural, como no podría ser de otra manera, es utilizar a Carvajal hasta la recuperación total de Trent. Sin embargo, puede que no sea la mejor opción teniendo en cuenta que el lateral español aún continúa en su proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió la temporada pasada. Carvajal está regresando de forma progresiva e intentar someter a esa rodilla a una carga excesiva de minutos puede acabar siendo contraproducente. Es por ello que Xabi deberá buscar un nuevo futbolista que ocupe ese rol en momentos puntuales para dar descanso al de Leganés.

Es ahí donde aparece la figura de Raúl Asencio, que ya tuvo que saltar al césped de Anoeta para poner un poco de cordura a la defensa blanca en los últimos minutos de partido. Ante el Marsella, también fue el jugador que ocupó ese costado derecho. Pese a no ser su posición natural, Asencio ya ha desempeñado varias veces esa función desde su aterrizaje en el primer equipo. Entre tanto, también surge la posibilidad de destinar a Fede Valverde al lateral, tal y como sucediera la temporada pasada bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Tanto con el técnico italiano como con el español, es bien sabido que Valverde no se siente cómodo en la posición de lateral, pese a que su rendimiento haya sido más que notable.

"He tenido muchas conversaciones con el míster, él ya sabe lo que quiero. Creo que debo seguir teniendo oportunidades en mi posición, venimos haciendo las cosas bien, llevamos muchos partidos ganados... estoy contento", confesaba el uruguayo al término del encuentro cuando fue preguntado por la posibilidad de volver a ocupar dicha demarcación. Parece que Raúl Asencio será el encargado de rotar con Dani Carvajal cuando así lo considere Xabi Alonso, mientras que la opción Fede Valverde será tomada tan solo en situación de emergencia. El conjunto blanco afronta un calendario complicado para finalizar el mes de septiembre. En primer lugar, recibe al Espanyol, una de las grandes sorpresas en este inicio de temporada. Después, visita el Ciutat de Valencia y el Metrpolitano en una misma semana. Como colofón, pondrá rumbo a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase liga de la Champions.