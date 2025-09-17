La reapertura de la Línea 7B de Metro tras tres años costará 48 millones de euros más de lo presupuestado en 2022

Uno de los grandes anuncios que dejó en el Debate del Estado de la Región de la pasada semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la reapertura a partir de noviembre de la Línea 7B de Metro a su paso por las localidades de Coslada y San Fernando de Henares. Inaugurada en 2007, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, el paso de esta infraestructura por un terreno geológicamente complicado ocasionó problemas desde el principio. La implantación de un túnel en una zona con dos acuíferos subterráneos favoreció la disolución de sales, la aparición de cavidades y filtraciones que afectaron no solo a la propia infraestructura, sino también a los edificios levantados en la superficie.

Ya desde 2008 hubo que empezar a intervenir. En agosto de 2022, después de varias clausuras parciales, se cerró de manera indefinida un tramo de tres estaciones al final de la línea, Hospital del Henares, Henares y Jarama, de manera que pasó a concluir en la estación de San Fernando. Dos años después, en julio de 2024, se cerró un segundo tramo que afectaba a las estaciones de San Fernando, La Rambla y Coslada Central, con lo que la 7B quedó cortada a partir de la estación de Barrio del Puerto. Algo más de 5,5 kilómetros y seis paradas fuera de servicio.

La cuestión no era solo la suspensión para 120.000 usuarios del servicio, sustituido con autobuses. En el proceso empezaron a aparecer grietas en los edificios en superficie que comprometían la seguridad de los residentes. A la altura de diciembre de 2020 se desalojaron las primeras viviendas. Hasta 73 han tenido que ser derribadas en San Fernando de Henares, aunque las asociaciones vecinales estiman en 600 el número de residencias afectadas. También hubo que demoler el complejo dotacional El Pilar, en el que se alzaban una escuela infantil, la sede de la Escuela Oficial de Idiomas de la localidad y equipamientos sociales y culturales como una sala de exposiciones, la Casa de la Mujer o el Centro de la Juventud.

Tras los primeros desalojos, con la situación convertida en un drama para numerosas familias, la presidencia de la Comunidad de Madrid ordenó a la Consejería de Transportes la elaboración de un plan "contundente" para erradicar el problema de manera definitiva, de forma que lo que se había convertido en algo crónico dejara de serlo. Ese plan, que contemplaba la consolidación de la infraestructura, pero también del terreno en superficie, la actuación en viviendas afectadas y el pago de indemnizaciones, se presentó finalmente en octubre de 2022. Incluía la intervención de varias consejerías y organismos de la Comunidad y preveía un coste total de 122.973.761 euros.

A dos meses de la reapertura de la Línea 7B, la cantidad que se estima que finalmente se gastará en todas las actuaciones es de 171.159.407 euros, unos 48,1 millones de euros más. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, la que asume la mayor parte del desembolso, destinará a las distintas medidas hasta 117.190.675 euros. La previsión en octubre de 2022 era de 75.192.209 euros, unos 42 millones de euros menos.

Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial

Desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo se entiende, en cambio, que no ha habido tanta desviación respecto del presupuesto de 2022 si se tiene en cuenta que la mayoría de ese incremento responde a un aumento de la cantidad destinada a indemnizaciones y a la incorporación de medidas no contempladas en 2022 como la urbanización de varias calles y construcción de un parque de 11.000 metros cuadrados en la zona que ocupaba el complejo dotacional El Pilar o un contrato para el mantenimiento, conservación y vigilancia tanto de la infraestructura como de los terrenos. De hecho, se asegura, en lo que supone la actuación más compleja, la consolidación, impermeabilización y anclaje del túnel, la diferencia total es de apenas 300.000 euros: 38,4 millones frente a los 38,1 planeados en 2022. En otras partidas, como los trabajos para la mejora del drenaje en el exterior de la estación de Hospital del Henares, se ha gastado incluso menos de lo pensado en 2022, más de 90.000 euros menos.

Entonces se preveían para el abono de indemnizaciones de responsabilidad patrimonial ligeramente más de 12 millones de euros. Ahora se contemplan 23,3 millones de euros, más de 11 millones de euros adicionales. Hasta el momento, la Comunidad de Madrid asegura haber destinado hasta 11,5 millones de euros a indemnizar a 80 propietarios. En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hay un proceso que aglutina 37 demandas de vecinos que reclaman una mayor indemnización, pero desde la Consejería se asegura que hay margen presupuestario para hacer frente en el caso de que ese proceso prospere. "Siempre hemos dicho que se abonaría el máximo que tengamos que abonar", trasladan.

Superficie afectada en San Fernando de Henares por los daños causados por la Línea 7B del Metro. En rojo, los edificios derribados. / COMUNIDAD DE MADRID

Recreación del futuro aspecto de los terrenos afectados. / COMUNIDAD DE MADRID

En lo relativo a actuaciones en viviendas afectadas, gastos de alojamiento y mudanzas y funcionamiento de la oficina de atención a los afectados también se observa un aumento, en concreto de cinco millones de euros. Así como en la consolidación del terreno en superficie, hasta seis millones de euros más.

En cuanto a las actuaciones no contempladas en 2022, descuellan la construcción ya en marcha del parque en el terreno que antes ocupaban las instalaciones de El Pilar y los contratos para mantenimiento y monitorización. Lo primero pasa por intervenir en una superficie de 22.000 metros cuadrados y la urbanización de cinco calles y del propio futuro parque, de 11.000 metros cuadrados, con zonas de juego infantil, áreas para mayores, instalaciones de calistenia y hasta 800 metros cuadrados bajo pérgolas. Son, en total, 11 millones de euros que no contaban hace tres años.

Tampoco los 8,2 millones de euros en dos contratos plurianuales, uno de 2,5 millones de euros para la auscultación de la zona y otro para el mantenimiento y conservación que permitirá la actuación inmediata ante la detección de incidencias en esta u otras infraestructuras sin necesidad de recurrir a contratos de urgencia o emergencia, según detalla la Consejería.

Además de las intervenciones de la Consejería de Transportes, el plan integral también contempla la participación de otros departamentos. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, por ejemplo, se ha hecho cargo de la demolición, acondicionamiento y vallado en el complejo dotacional El Pilar por 1,7 millones de euros, 800.000 euros menos de lo planeado en octubre de 2022. La propia compañía Metro de Madrid ha asumido el mantenimiento de las estaciones y la vía durante el cierre o del servicio sustitutivo de autobuses, por un valor todo ello de 2,5 millones de euros, exactamente lo presupuestado hace tres años. Sí que hay mayor diferencia, hasta siete millones de euros adicionales hoy, en cuatro actuaciones del Canal de Isabel II. De ellas solo se ha ejecutado una, la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de aguas residuales, en la que, en cambio, ha habido una reducción de tres millones de euros. Las otras tres intervenciones aún están en licitación.

Tres piscinas olímpicas de mortero

La intervención para garantizar la seguridad y la viabilidad de funcionamiento de la Línea 7B ha sido, no obstante de una magnitud enorme, tanto para consolidar el terreno en superficie como para asegurar el propio túnel.

Simulación del parque que se extenderá donde antes estaba el complejo dotacional El Pilar. / COMUNIDAD DE MADRID

Para asegurar que los edificios en pie no sufran nuevos daños se ha actuado sobre una superficie de 22.000 metros cuadrados. De esta forma se han realizado perforaciones lineales desde el suelo hasta la cota del túnel, a 45 metros bajo tierra para inyectar mortero con que rellenar las cavidades detectadas. En total se han introducido en el terreno unas 10.000 toneladas de mortero de hormigón, el equivalente a más de tres piscinas olímpicas.

Además, se ha procedido a la inyección de otro material no hasta el fondo de los 45 metros sino más cerca de la superficie con objeto de ofrecer una base estable para todos los edificios. En cierto modo, a la consolidación del terreno hasta la cota de túnel se ha consolidado ese terreno también horizontalmente.

De mayor complejidad aún han sido las labores sobre el túnel y toda la infraestructura subterránea. Además de rellenar las cavidades con las consolidaciones, lo que se ha hecho es buscar la completa impermeabilización de los 5,6 kilómetros de túnel. Para ello se han practicado alrededor del túnel hasta 26.000 perforaciones en torno a los sucesivos anillos que lo conforman para inyectar más de 762 toneladas de una lechada que lo dotan de una suerte de piel aislante que persigue impedir las filtraciones. Junto a ello, en el punto más complicado, el túnel se ha anclado para que esté completamente estable. En esa zona concreta se ha procedido, además, a la sustitución de la plataforma por la que discurren los trenes.

Las actuaciones en el túnel, por valor de 38,4 millones de euros comenzaron en junio del año pasado y han concluido recientemente. Hasta noviembre, cuando se prevé la reapertura, se están finalizando trabajos menores de reparación de suelos, escaleras y otros elementos, se están revisando las instalaciones para comprobar el funcionamiento de ascensores, escaleras mecánicas y otros sistemas tras tanto tiempo en desuso y se están realizando las pruebas para la explotación ferroviaria.