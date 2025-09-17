Radiografía del delito en Madrid: bajan las muertes, pero aumentan las lesiones y los ciberdelitos

El mapa de la criminalidad ha experimentado una evolución desigual en la región: mientras los homicidios y muertes violentas descendieron a mínimos de la última década, las lesiones han aumentado notablemente y se han disparado los delitos económicos y tecnológicos, tal y como se desprende de recién publicada la Memoria anual de 2025 la Fiscalía de la Comunidad, elaborada con datos de 2024.

El documento traza una radiografía del perfil delictivo de la región y advierte de un cambio de tendencias cada vez más pronunciado, con menos muertes y delitos violentos graves a cada año que pasa, pero un peso cada vez mayor de los delitos contra el patrimonio y los ciberdelitos, especialmente acusado en la capital. Se confirma, apunta el Ministerio fiscal, una transición hacia delitos más sofisticados, menos visibles pero más dañinos para la economía y la confianza institucional.

Una evolución que responde a distintos factores, como la creciente digitalización, la complejidad de las estructuras delictivas y el fortalecimiento de las capacidades de investigación en ámbitos especializados. Frente a esta tesitura, la Fiscalía regional advierte de La Fiscalía advierte sobre la insuficiencia de plantilla y medios tecnológicos para afrontar el volumen y la complejidad de los nuevos delitos.

Al margen de las tendencias generales, la radiografía territorial muestra una clara concentración de la criminalidad en Madrid capital, que acaparó el 61 % de los procedimientos penales abiertos en 2024. Le siguen los partidos judiciales de Alcalá de Henares, Getafe-Leganés y Móstoles-Fuenlabrada, que juntos suman otro 25 %. En las secciones territoriales de Alcobendas, Collado Villalba y Majadahonda-Pozuelo, los delitos más frecuentes son los patrimoniales, mientras que en el sur metropolitano predominan los relacionados con violencia de género y drogas.

Menos muertes, más lesiones

El año pasado se registraron 21 fallecidos por delitos violentos, un 36,3 % menos que en 2023, cuando fueron 33. Se trata de la cifra más baja desde 2018 y consolida el segundo descenso consecutivo. La mitad de los casos se produjeron en Madrid capital y el resto en municipios de la región. El móvil más frecuente fueron las riñas (9 casos), seguido de ajustes de cuentas (5) y violencia de género (4, la mitad que un año antes).

En contraste con el retroceso de las muertes, los delitos de lesiones aumentaron un 6,4 % en 2024. La Fiscalía contabiliza 42.070 procedimientos frente a los 39.525 de 2023. La mayoría corresponden a lesiones dolosas (36.264, un 6,3 % más), aunque también crecieron las imprudentes (5.638, un 6,9 %) y las riñas tumultuarias (151, un 18 % más). El Ministerio Público destaca que esta tipología delictiva, muy ligada a la conflictividad cotidiana, sigue siendo una de las más numerosas en los tribunales madrileños.

Más denuncias por violencia sexual y doméstica

En cuanto a la violencia sexual, la Fiscalía señala un incremento del 7,22% en el conjunto de la Comunidad, con un volumen creciente de denuncias en las que la víctima es menor, lo que ha elevado la litigiosidad ante la Audiencia Provincial. La violencia doméstica también sube, aunque de forma contenida, con un aumento del 4,8% en este grupo de delitos.

La Memoria destaca también el repunte de los delitos contra la libertad sexual en el marco de la pareja o expareja, que pasaron de 316 a 342 casos (+8,2 %) en 2024. Como contrapunto positivo, en el mismo periodo, las muertes por violencia de género disminuyeron (las víctimas mortales en este ámbito pasaron de siete en 2023 a cuatro en 2024).

Estadísticas Delictivas Madrid 2024 Estadísticas Delictivas 2024 Comunidad de Madrid - Resumen de la evolución del perfil delictivo Delitos Violentos Reducción del 36.36% en homicidios Ciberdelincuencia Aumento del 80% en delitos informáticos Delitos Económicos Incremento del 54.7% en blanqueo de capitales Estadísticas Clave por Tipo de Delito Tipo de Delito Total 2024 Variación Observaciones Homicidios 21 -36.36% Mínimo histórico desde 2018 Lesiones 42,070 +6.4% Aumento moderado Estafas 10,574 +21.2% Incluye ciberestafas Blanqueo de capitales 82 +54.7% Crecimiento significativo Delitos contra la Admin. Pública 355 +16.4% Prevaricación, cohecho, malversación Narcotráfico 3,916 +15.8% Tráfico de drogas Delitos informáticos 27 +80% Daños informáticos Propiedad intelectual 83 +219.2% Crecimiento exponencial Resumen de la Evolución Delictiva La Comunidad de Madrid experimenta una transformación en su mapa delictivo, con una clara tendencia hacia delitos de "cuello blanco", económicos y digitales. Se observa una reducción en delitos violentos tradicionales pero un aumento significativo en delitos económicos, tecnológicos y contra la administración pública. Este cambio exige una adaptación urgente de las estructuras judiciales y policiales, así como una mayor especialización en ciberseguridad, análisis financiero y cooperación internacional. Fuente: Memoria 2025 de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid (Ejercicio 2024)

Auge de delitos económicos y ciberdelitos

La otra gran preocupación es el aumento de los ciberdelitos, en especial aquellos que afectan directamente a la seguridad informática. En 2024 se incoaron 32 procedimientos por daños y ataques informáticos, un 350 % más que el año anterior (7). También subieron un 53 % los delitos de descubrimiento y revelación de secretos a través de las TIC (de 35 a 53). En total, la Fiscalía Provincial abrió 403 nuevos asuntos de criminalidad informática, un 13,5 % más que en 2023, con un repunte notable de los casos de pornografía infantil online (120, frente a 83 el año anterior, un 45 % más).

En el ámbito de la delincuencia económica se observa también un crecimiento sostenido. La Fiscalía Provincial incoó 1.048 nuevos procedimientos en 2024, un 12 % más que en 2023. Los más habituales fueron las estafas (especialmente las cometidas a través de internet y telefonía), los fraudes fiscales y las insolvencias punibles. El Ministerio Público advierte que los delitos de cuello blanco se caracterizan por una alta complejidad, lo que obliga a reforzar los equipos especializados.

El tráfico de drogas, sin grandes cambios

El tráfico de estupefacientes mantuvo una tendencia estable, con 2.215 procedimientos iniciados en 2024, apenas un 0,7 % menos que el año anterior. El cannabis continúa siendo la sustancia más vinculada a estas causas, aunque aumentaron ligeramente los casos relacionados con cocaína y drogas sintéticas. La Fiscalía subraya que buena parte de estos procesos se conectan con redes de delincuencia organizada asentadas en el área metropolitana.