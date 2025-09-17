Pedro del Hierro reivindica 'La Gran Metrópoli' en el arranque de la Madrid Fashion Week: "Hemos querido romper los moldes"

Arranca la 82ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y lo hace con la presentación de la colección Primavera/Verano de Pedro del Hierro en formato OFF, que ha visto la luz este miércoles en el Palacio de Cristal del Ayuntamiento de Madrid. Bajo el título “La Gran Metrópoli”, los directores creativos Nacho Aguayo y Alex Miralles, se inspiran en la vida nocturna de la ciudad para su último trabajo.

Los diseñadores hablan de un espacio vivo que no se apaga con la puesta del sol, sino que se enciende en un cruce de energía, cultura y sofisticación y donde una pareja vive la intensidad de salidas nocturnas, miradas cómplices y encuentros furtivos. “En este escenario imaginario de noches interminables, terrazas llenas de estilo, conversaciones distendidas y galas improvisadas, Pedro del Hierro presenta una propuesta diseñada para responder al calor con elegancia, a la nocturnidad con creatividad y a la vida urbana con carácter propio”, dicen.

Desfile de la firma Pedro del Hierro en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. / FERNANDO VILLAR

“Creo que es la vez que más color hemos metido y más combinaciones hemos utilizado", ha señalado Aguayo, encargado de la colección femenina, tras el desfile. “Mucha fantasía. El hombre ha dado un paso adelante y se atreve más”, ha sumado Miralles, quien lidera la apuesta masculina. Juntos aseguran estar felices por lo vivido: “Teníamos muchos ojos encima y una vez pasado nos enfrentamos con responsabilidad a este nuevo trabajo en el que hemos querido romper los moldes, manteniendo el glamour y la sofisticación que se identifica con la firma”.

Además, entre sus creaciones destacan los colores vibrantes, inspirados en referentes artísticos como Mark Rothko, Sho Shibuya o Olafur Eliasson. El histórico edificio se transformó en una especie de urbe ficticia para la ocasión, en la que los suelos parecían asfaltados y había señales urbanas. A él acudieron personalidades como Tamara Falcó, quien presentó una colección junto a la marca hace apenas unas semanas, Nikole Kimpel, mujer de Antonio Banderas, Boris Izaguirre o Marta Pombo.

Tamara Falcó junto al alcalde de Madrid, José Luis MartÃ­nez Almeida, en el desfile de Pedro del Hierro. / FERNANDO VILLAR

Este encuentro, que celebra este año 40 años de historia de la moda en España, ha contado con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha asistido acompañado de las delegadas de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo. Antes de comenzar el desfile, el Alcalde se ha acercado a la Marquesa de Griñón para poner fin al rifirrafe que tuvo lugar el año pasado por la basura generada alrededor del restaurante propiedad de Falcó. “Es culpa del Ayuntamiento”, dijo entonces.

En los próximos días será el turno de Carolina Herrera, quien presentará su nueva colección este jueves en la Plaza Mayor; Adolfo Domínguez, que lo hará en el mismo enclave que Pedro del Hierro; o Ágatha Ruiz de la Prada, que lo hará en el recinto de IFEMA.