Los nuevos cursos gratuitos de la Comunidad de Madrid para encontrar empleo: ayudas de hasta 13.000 euros por contratación

Encontrar trabajo puede ser muy complicado. Si bien hay muchas personas capacitadas para desempeñar según qué puestos, otras se quedan a las puertas de una entrevista por no contar con la suficiente preparación. Si este es tu caso y has estudiado o quieres formarte en algo relacionado con la electricidad, la electrónica o las telecomunicaciones, debes saber que dichos sectores ofrecen formación gratuita y ofertas de empleo en la capital.

Están financiados con fondos públicos y son una opción idónea para personas desempleadas que quieran trabajar o empleados que busquen especializarse. Ahora, esto no se trata solo de cursos: también se ofrecen Certificados de Profesionalidad, con fuerte orientación práctica y contacto continuo con empresas del sector.

Alta empleabilidad

Y es que los números hablan por sí solos: la tasa de inserción laboral del centro supera el 80% y, en algunos certificados, alcanza el 100%. Además, el empleo destaca por su calidad, con contratos estables, salarios competitivos y horarios que facilitan la conciliación.

El centro adapta sus contenidos a lo que pide el mercado, actualizando la programación en función de lo que funciona y se demanda. De ahí que el itinerario formativo sea progresivo y flexible, capaz de incorporar tanto a jóvenes con más formación como a personas que todavía no han completado los estudios obligatorios. Toda la programación formativa del CRN de Leganés está disponible en su página web. Aquí también figuran cursos, requisitos, fechas y contenidos.

Ayudas de hasta 13.000 euros

La Comunidad de Madrid respalda la contratación con ayudas de hasta 13.000 euros por incorporar talento, un incentivo que favorece la inserción tras la formación. Por ende, la empleabilidad se refuerza no solo desde las aulas, sino también desde la política activa de empleo. El itinerario que propone el CRN de Leganés, con el apoyo del sector (APIEM) y el impulso institucional, se traduce en oportunidades concretas de trabajo cualificado y bien remunerado.