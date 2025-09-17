Todo sobre la nueva ayuda para pensionistas no contributivos para pagar el alquiler en Madrid: cuantía, requisitos y cómo solicitarla

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una nueva ayuda que beneficiará a un total de 2.500 personas. El Ejecutivo autonómico aprobará una nueva cuantía de 525 euros anuales para personas mayores que reciben una pensión no contributiva sin vivienda propia y que estén pagando un alquiler. Con esta iniciativa, Madrid beneficiará a jubilados madrileños que ya reciben un complemento estatal y que no ha sido revalorizado.

La medida entrará en vigor en 2026, duplicando así las cantidades que actualmente perciben estas personas en situación vulnerable. Ahora, en el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, el único que podrá recibir esta ayuda será el titular del contrato de arrendamiento. En el caso de que sea más de uno, el beneficiario será el primero de ellos.

Requisitos para cobrar el complemento en la pensión no contributiva

Para percibir el complemento de alquiler, las personas perceptoras de una pensión no contributiva no deben tener viviendas en propiedad, deben ser titulares del contrato de arrendamiento de la vivienda, no tener relación familiar con el arrendador de la vivienda alquilada y tener fijada la residencia habitual en una vivienda alquilada.

El IMSERSO considera domicilio habitual cuando la vigencia del arrendamiento no sea inferior a un año y haya residido en la misma durante un período mínimo de 180 días anteriores a la fecha de la solicitud.

Así, las personas beneficiarias de una pensión no contributiva, que vivan de alquiler en la Comunidad de Madrid y que cumplan con los requisitos descritos, recibirán en 2026 una cuantía de 1.050 euros por este complemento. Cobrarán 525 euros por el complemento de alquiler a nivel estatal y también recibirán un complemento adicional con el mismo importe por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, según lo anunciado por la presidenta de la capital.

Revalorización de las cuantías de las pensiones

Por otro lado, también está previsto que el Gobierno de España aplique una nueva revalorización sobre las cuantías de las pensiones no contributivas a partir del 1 de enero de 2026, eso sí, para tener más información acerca de ello será necesario esperar.