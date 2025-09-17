Este es el mejor parque de Madrid para llevar a los niños después del colegio: mirador, dinosaurios y carril bici

Si eres uno de los afortunados que todavía está de vacaciones o las ha aplazado para septiembre, lo más seguro es que no tengas hijos. Si bien los pequeños pueden sumarse a los planes de los padres y faltar un par de días al colegio, lo más recomendable es que no se dé la situación. A principios de septiembre los padres suspiran con alivio al no tener que inventarse más planes para mantener ocupados a sus hijos pues, ahora, el colegio les mantiene ocupados hasta la tarde.

Ahora, solo tendrán que preocuparse por recogerlos del colegio cuando se acabe el día. Eso sí, dada la época en la que nos encontramos, llena de reencuentros y en la que el buen tiempo todavía no se va, hay algo que no pueden dejar escapar los niños, y eso es pasarse la tarde con sus amigos en un parque.

Si fuera por ellos estarían todo el día allí, corriendo al aire libre y disfrutando del tiempo después de las clases. En Madrid, por suerte, existen innumerables localizaciones en las que los adultos pueden desconectar mientras los niños juegan. Sin embargo, si eres de esas personas que no se decide y necesita encontrar un parque divertido, tranquilo y en el que tus hijos se lo pasen en grande, ¡estás de suerte!

Una panorámica de Madrid desde el lomo de un dinosaurio

Situado en lo alto de un mirador, los más pequeños podrán sentirse dueños de la Comunidad de Madrid a lomos de un gran Tiranosaurio Rex en este parque de Madrid. Se llama precisamente así, Parque Dinosaurio, y está ubicado dentro del Parque Lineal de Manzanares, a la altura del barrio de San Fermín.

El parque recibe su nombre gracias a la peculiar forma que tiene: un dinosaurio que los niños pueden escalar y admirar. La mejor manera de llegar es desde el paseo ciclista que discurre a lo largo del río Manzanares. Los padres podrán sentarse en uno de los numerosos bancos que se sitúan en el parque mientras los niños experimentan de las mil y una formas con este dinosaurio gigante. Si la idea es hacer un plan familiar, recuerda que puedes venir con las bicicletas de toda la familia y descubrir las inmediaciones del parque y del barrio.

Horarios y precio

Lo mejor de todo es que el acceso al parque es gratuito. En verano está abierto de 7:00 a 00:00 horas y, en invierno, de 7:00 a 22:00. Si vas con el coche puedes aparcar sin problema en el aparcamiento del Parque Lineal y andar unos agradables quince minutos hasta llegar hasta el dinosaurio. Y tú, ¿te lo vas a perder?