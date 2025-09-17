Madrid recupera el 'Encinero', un vino tinto institucional para regalos protocolarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este miércoles la finca El Encín, en Alcalá de Henares, donde ha dado a conocer el Encinero, un vino tinto institucional recuperado por el Gobierno regional. Las botellas de esta marca, que no van a llegar al mercado, estarán destinadas exclusivamente a regalos protocolarios.

Según ha detallado el Ejecutivo autonómico, se trata de un cosecha de 2022 elaborado a partir de las variedades Tempranillo y Cabernet Sauvignon, con una crianza de ocho meses en barricas de roble americano y francés.

Durante la visita, Díaz Ayuso también ha conocido los proyectos que desarrollan los enólogos del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra), entre ellos un vino blanco experimental elaborado con un 70% de uva Malvar y un 30% de Moscatel. El resultado, según los investigadores, es un producto "único en el mundo" que refuerza la identidad vitivinícola madrileña gracias a su combinación de aromas frutales y florales.

Más variedades

Los expertos del Imidra trabajan también en la innovación de otros productos, como un vermut ahumado que incorpora botánicos locales, vinos de la región y caramelos de violeta como edulcorante. La receta ha sido transferida a Licores Trampero, una pequeña empresa que elabora de forma artesanal productos de Madrid, para su comercialización.

El instituto continúa reforzando su plantilla investigadora con la incorporación de 23 tecnólogos e investigadores predoctorales en 2025, a los que se sumarán próximamente otros 20 doctores y técnicos.

Ayuso ha recorrido también las instalaciones del museo ampelográfico, que cuenta con unas 200 variedades de vid para investigación y viveros, así como la Colección de Vides, con cerca de 3.900 muestras, lo que la convierte en la segunda más grande de Europa y la tercera del mundo.