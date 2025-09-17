Madrid podría decir adiós a los puntos de recarga de coches eléctricos: llega a la capital el 'battery swapping'

Según datos de la Comunidad de Madrid, en la región hay más de 6.000 puntos de recarga móvil para coches eléctricos. El Ayuntamiento, a través de su estrategia Madrid 360, pretende ampliar esta oferta en los próximos años y acercarse así a Cataluña, que cuenta con 5.000 puntos más de recarga, prácticamente el doble.

Sin embargo, al contrario de lo que mucha gente pudiese pensar, esta forma de recarga podría tener los días contados. La tecnología avanza a pasos agigantados, y ya se está extendiendo en el mundo -- y en España -- una nueva forma de carga de estos automóviles que podría ser hasta cien veces más efectivas que el método clásico. Llega el battery swapping, un nuevo método que revolucionará el mundo de los coches eléctricos.

Battery swapping, una nueva tecnología introducida por Repsol en Madrid

La odisea diaria que supone para muchos conductores de estos vehículos recargar la batería de su coche podría estar cerca de terminar. Y es que la empresa Repsol ya ha instalado en la Comunidad de Madrid el servicio battery swapping, una nueva tecnología que permite la sustitución de la batería descargada en apenas cinco minutos de reloj. Hablamos de una novedad impulsada por Stellantis, Free2move y la tecnológica Ample que ya está activa en nuestra región.

Estas estaciones se instalan de forma sencilla, en apenas un par de días, y ocupan el mismo espacio que una plaza de aparcamiento. Su funcionamiento es automatizado, lo que acelera aún más la recarga. En Madrid ya hay tres de ellas, localizadas en Montecarmelo, donde ya se encuentra operativa y abierta al público; Avenida de Andalucía, que abrirá en pocas semanas; y Barajas, que aún se encuentra en etapa preliminar.

Si los resultados de esta prueba piloto son satisfactorios, el número de estaciones se multiplicará en los próximos meses en la que podría ser la próxima gran revolución del mundo automotriz.