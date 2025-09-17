NUEVA BAJA EN EL REAL MADRID
¿Qué lesión tiene Trent Alexander-Arnold? Tiempo de recuperación y partidos que se pierde el jugador del Real Madrid
El lateral sufrió una lesión muscular en los primeros compases del debut en Champions ante el Olympique de Marsella
El Real Madrid consiguió una victoria muy trabajada desde el plano táctico ante el Olympique de Marsella en su estreno en Champions esta temporada (2-1). Más allá del resultado acontecido en el Santiago Bernabéu, el equipo blanco perdió otro futbolista más por lesión. Trent Alexander-Arnold tuvo que retirarse del terreno de juego cuando apenas se habían disputado dos minutos de partido. Su sustituto fue Dani Carvajal, que acabó el partido expulsado y deja un vacío en el lateral derecho del conjunto blanco de cara a la segunda jornada de competición. El jugador se someterá a pruebas este miércoles para conocer con mayor exactitud el alcance de la lesión.
¿Qué lesión tiene Trent?
Trent se lesionó en la parte posterior de la pierna izquierda. A esa parte se echó la mano cuando se tiró al césped. Sus compañeros empezaron a rodearle. El inglés rápidamente fue asistido por los servicios médicos del Real Madrid, pero todo formaba parte de una maniobra para dar más tiempo para calentar a su sustituto.La entrada de Carvajal no cambió el plan de partido ideado por Xabi Alonso. El Madrid sometió a los franceses durante la primera media hora de partido, donde generó mucho peligro y mereció más de cara a puerta.
"Igual no es tan malo como parece, pero hay que esperar a que le hagan pruebas", dejaba entreveer Xabi Alonso al término del partido. Pero será necesario esperar al comunicado del club para conocer el grado de alcance de la lesión.
No es la primera lesión que sufre el futbolista inglés desde su llegada al Real Madrid en el pasado mes de junio. El lateral ya fue baja para el partido de semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG por unas molestias en su pierna derecha. Para el inicio de LaLiga ya estaba totalmente recuperado y se alternaba el puesto en el once titular con Dani Carvajal.
¿Cuántos partidos se pierde Trent?
La enfermería del Real Madrid tiene cada vez más ocupantes. Acumula varios de la temporada pasada, a los que se suman los de la presente. Actualmente, están lesionados Ferland Mendy, Rüdiger y Endrick, a los que se suma Trent Alexander-Arnold. Esta misma semana, Xabi Alonso recuperaba a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, pese a que aún no hayan disputado un solo minuto. Parece que Carvajal será el encargado de sustituir al inglés, contando además con la colaboración de Asencio y el recurso de Valverde en casos extremos.
Ante esta situación, está claro que el jugador inglés no jugará ante el Espanyol este fin de semana. El plazo de recuperación para una lesión de este tipo varía entre las dos o tres semanas. Por tanto, podría perderse los encuentros frente al Espanyol, Levante, Atlético de Madrid, Kairat Almaty (Champions) y Villarreal, el carrusel de partidos que le espera a un Real Madrid de cara a finalizar el mes de septiembre. Podría regresar ya en el mes de octubre, a la vuelta del parón por selecciones, para medirse al Getafe a domicilio.
