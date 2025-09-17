PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
Humanes repartirá en sus Fiestas un centenar de cascos anti-ruido para niños con autismo
La hiperacusia es una afección frecuente en personas con TEA y puede generar ansiedad, frustración o dificultades de concentración
EFE
El Ayuntamiento de Humanes de Madrid repartirá un centenar de cascos anti-ruido para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) durante sus Fiestas Populares en honor al Santísimo Cristo de la Agonía, que se arrancan este miércoles y se extenderán hasta el 23 de septiembre.
Se trata de 100 cascos anti-ruido, especialmente diseñados para reducir la sobreestimulación sensorial que pueden provocar los ruidos intensos o inesperados durante las celebraciones, una medida "pionera" destinada a garantizar la inclusión y el bienestar de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
La hiperacusia es una afección frecuente en personas con TEA y puede generar ansiedad, frustración o dificultades de concentración, por lo que con el uso de estos cascos, se ofrece un entorno auditivo más tranquilo, favoreciendo que los más pequeños puedan participar y disfrutar de las fiestas en igualdad de condiciones.
Se podrá solicitar uno de estos cascos para cualquier niño con diagnóstico acreditado de TEA, con el único requisito de presentar el certificado médico que acredite el diagnóstico, además del DNI/NIE del solicitante o del padre, madre o tutor legal y la autorización de consulta del certificado de empadronamiento.
"Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Humanes de Madrid reafirma su compromiso con la protección de la infancia, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, asegurando que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de las Fiestas Populares 2025 en un entorno seguro e inclusivo", añaden desde el Consistorio en una nota.
