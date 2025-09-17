El estudiante de Carabanchel que quiere ganar la Madrid Fashion Week con ropa de segunda mano: "Aún no soy famoso y ya me han copiado"

Nada más entrar, un ligero olor a vinagre perfuma la habitación. “No os asustéis, es la ropa. Ahora os cuento”, dice Hugo. Está nervioso y el salón de su casa parece reflejar a la perfección todo aquello que pasa por su cabeza. En el sofá, varios pantalones apilados. En la mesa grande, la máquina de coser y un sinfín de patrones. Y alrededor de la pequeña, repleta de recortes, harapos y rotuladores, se encuentran dos burras. De ellas cuelgan la que será su primera colección como diseñador de moda. “La colección tiene un mensaje muy potente y es la primera vez que la enseño al público. Eso sí, después de estas semanas de trabajo voy a tener que ir al fisio”, explica mientras estira la espalda. Debut, nombre con el que el joven ha bautizado a su primer lanzamiento, forma parte del Trabajo de Fin de Grado que presentó hace unos meses en la universidad. “Al principio podía dedicar varios días a la confección de una sola pieza y ahora coso una prenda por día, prácticamente”, suma. Hugo Lisandra es uno de los nueve diseñadores que optan al premio de talento emergente organizado por la Madrid Fashion Week.

A sus 25 años, el madrileño reconoce que siempre ha tenido claro que la moda era lo suyo. Sin embargo, hace siete años apostó por estudiar el grado en Arquitectura: “Cuando llegó la pandemia decidí dejarlo porque no estaba realmente motivado. Fue una decisión difícil, por la situación en la que estábamos, pero acertada”. Ha vivido toda su vida en el barrio de Carabanchel y es ahí, en el salón de su casa, donde ha dado vida a este proyecto que en unos días verá la luz: “Siempre pensé que tenía algo nuevo que aportar a este mundo. Y, aquí estoy, estoy intentando hacerme un hueco en la industria sin saber muy bien como”. Cuando, hace unos meses, mandó un dossier con su trabajo y línea de estilo, jamás pensó que este momento llegaría. Ahora, a pocos días del gran momento, lo tiene claro. “Quiero ganar y espero conseguirlo, aunque simplemente por la visibilidad que esta oportunidad ofrece, ya estoy agradecido”, señala. Su pasión por la moda, que nada tiene que ver con su familia, es un motivo de orgullo para los que le han visto crecer: “En esta casa no son nada fashionistas pero tengo la suerte de que les gusta lo que hago”.

Antes de estudiar Diseño de Moda, el madrileño se matriculó en el grado de Arquitectura. / Alba Vigaray

Teconología y naturaleza

Inspirado por el estilo streetwear, la manipulación textil y la moda upcycling o sostenible, Hugo construye sus prendas a base de patchwork o almazuela. Es decir, a partir de restos de otros tejidos, el diseñador construye una prenda nueva: “Son telas que la gente no suele querer. Suelo ir a los almacenes de las empresas de corte y confección, que recortan en grandes cantidades y desechan los restos en jaulas enormes por las que tienen que pagar, entonces agradecen que los diseñadores vayamos a recogerlas. También voy al rastro o a contenedores de ropa, donde cada día hay cosas diferentes. Cuando menos te lo esperas aparece una ganga. De ahí recojo pantalones grandes o cazadoras, que son las prendas que más tela tienen y más juego dan para después deconstruirlas. Las corto, hago los patrones y voy uniendo hasta completar la pieza que quiero, siempre pensando en que sean ponibles”.

El aroma a vinagre se debe a una de las técnicas que utiliza Hugo para teñir sus prendas: las hierve en un cuenco con vinagre y clavos metálicos que oxidan la prenda, dándole la tonalidad grisácea que las caracteriza. También con eucalipto. Cuando son de poliéster, las ata con gomas y las mete en la olla a presión para que se derrita y adquiera una nueva forma. Esta y otras metodologías las aprendió durante sus prácticas universitarias en una empresa de tintes naturales: “Me pasé meses tiñendo ropa y he querido incorporarlo en el proyecto”. Una serie de diseños que pretenden contar el relato del chico moderno, según adelanta el artista. “Trato de plasmar mi visión del mundo a través de esta ropa, por lo que todas están pensadas para que pueda llevarlas yo, el chico moderno”. Inspirado por la tecnología y la naturaleza a partes iguales, Lisandra incluye en Debut fotografías impresas y escaneadas, pelo, plumas y cuero animal en su colección: “Vivo obsesionado con la relación del ser humano con las pantallas, el aislamiento y la globalización. También con las formas animales, para las que combino materiales sintéticos con naturales o denim, que también es una parte importante de la colección”.

Una de las piezas de Debut, su primera colección, construida a base de retales de piel de toro. / Alba Vigaray

Siempre buscando tres pies al gato, dice, consigue equilibrar vanguardia y comercial en diseños que se alejan de la norma y también del resto de competidores. “No me gusta comprar telas nuevas. Los acabados son demasiado perfectos y eso no cuenta ninguna historia. Yo necesito que esté usada, añeja, ajada. Me encanta saber que ha tenido vidas anteriores y que puedo transformarla para darle una nueva. Y aunque todo lo que hago sea casero y viejo, busco un acabado pulido para alejarme del upcycling convencional. Cada diseñador tiene su visión y esta es la mía”, sostiene. En un momento en el que los 2000 parecen estar de vuelta en lo que a estética se refiere, Hugo no ha podido evitar referenciar esta década y todo lo que la caracteriza en la serie: “Tengo mis referentes, pero inevitablemente formo parte del periodo de tiempo en el que vivo e incorporo todo lo que veo a mi alrededor”.

Milán, su sueño

Skinsfromtheinsideofmymouth no es fácil de pronunciar y eso es exactamente lo que Hugo buscaba cuando dio nombre a su marca. “Es contradictorio. Skins hace referencia a la piel, lo que se ve y está por fuera. Son los cueros que utilizo. Y from the inside of my mouth transmite que es un proyecto muy personal, que sale directamente de mi interior. El nombre busca ser difícil, destacar sobre el resto, ser incómodo en boca del resto”, cuenta. El gran público, a quien el madrileño pretende ganarse durante la semana de la moda, ya ha comenzado a reconocer su trabajo: “Todavía no soy famoso, aunque ya me han copiado algunos diseños, sobre todo en la universidad. Me hace gracia, no me lo tomo a mal. Todos tenemos ojos y si te copian es porque les gusta lo que haces. La imitación es la forma más sincera de adulación”. Junja Watanabe, Rick Owens y Carol Christian Poell son los primeros nombres que pasan por su cabeza al hablar de referentes. “Hacen cosas muy interesantes y representan un tipo de moda cruda, muy real”, dice. También las subculturas alternativas, a las que observa diariamente: “Me fijo en los uniformes de trabajo, lo industrial, la ciudad”.

Uno de los bolsos que Hugo Lisandra ha creado para Debut a base de guantes de trabajo. / Alba Vigaray

Aunque participó en un desfile colectivo en el tercer año de su carrera universitaria, esta será la primera vez que mostrará su trabajo al público general. Y, como novel que es, encuentra la preparación para la Fashion Week estresante: “Tengo que coser a buen ritmo. Antes dedicaba tres o cuatro días a cada prenda, pero ya no. Cada conjunto tiene su parte de arriba, de abajo y accesorios. Además tengo que organizar las invitaciones y preparar la banda sonora. Todo yo solo, excepto la elección de zapatos y cinturones, que me ayuda un estilista. Con la mente puesta en el desfile, Hugo toma un momento para despejarse y hablar de su futuro. “Me gustaría pasar unos años trabajando en una gran empresa como Inditex para adquirir las bases necesarias y después mudarme a Milán, donde hice el Erasmus, para emprender con mi propia marca”, explica. Un plan que reconoce complicado teniendo en cuenta la situación actual del sector: “En España no tenemos una industria de la moda como en Francia o Italia. Todo gira en torno a tres marcas grandes y no tenemos un imperio como en Milán, donde conviven decenas de casas”.

Todo podría mejorar, dice, aunque no cree que vaya a ocurrir. Al menos a corto plazo. “No veo que en España haya esa cultura de moda que hay en otros países de Europa. Ni siquiera tenemos una seña de identidad propia como en Francia o Italia. Podrán ser unos horteras, que lo son, pero son dueños de las marcas más famosas del mundo. Han conseguido crear un imperio y eso es lo que falta en España y, en concreto, en Madrid”, considera. Hacerse un hueco en ese ecosistema no es fácil, pero tampoco imposible. Y el primer paso ya lo ha dado: “El simple hecho de que exista este concurso ya marca la diferencia. De lo contrario, no habría posibilidad de mostrar tu trabajo siendo una marca jóven y emergente. No deja de ser un emprendimiento y en este país ya se sabe como tratan a los autónomos. Lo tenemos muy difícil”. Hugo Lisandra desfilará este domingo en el circuito EGO de la MBFW Madrid junto a otros ocho diseñadores emergentes: SLV FRR, Antonio Del Canto, Dimoni Studio, Antonio Acuario, Asier Quintana, Emeerree, Studio Cumbre y Guillermo Décimo.