Las grandes fortunas mundiales eligen Madrid entre sus cinco destinos europeos favoritos

Madrid se ha posicionado entre las cinco ciudades europeas más atractivas para los grandes patrimonios mundiales, según revela el último informe European Lifestyle Report 2024 de Knight Frank. La capital española comparte este selecto grupo con París, Berlín, Barcelona y Viena, consolidándose como un destino de referencia para los ultra ricos de 28 nacionalidades diferentes.

La clave del éxito madrileño, según el informe, reside en la "alta calidad de vida de Madrid". Apunta a los abundantes espacios verdes, a un clima cálido y al buen estilo de vida al aire libre -con sus más de 2.800 horas de sol al año, según la comunidad- lo que la convierte en una opción familiar especialmente indicada para quienes buscan un entorno adecuado para criar a sus hijos.

"Madrid ofrece seguridad, privacidad y bienestar, aspectos más importantes incluso que las ventajas fiscales", explica Ana White, directora del Área Premium Properties de Knight Frank. La ejecutiva destaca que la capital ya alberga al 43% de los individuos que residen en España con patrimonio ultraelevado (UHNWI, por sus siglas en inglés, que equivale a las personas con un patrimonio neto de 30 millones de dólares o más).

Según este estudio, la ciudad ofrece también un entorno económico en crecimiento, lo que atrae a profesionales y empresarios. Otro de los puntos favorables a juicio de los grandes patrimonios de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o China es el acceso a la educación, ya que consideran que la ciudad cuenta con una variedad de instituciones educativas de alta calidad. Además, valoran su posición estratégica y conectividad con otras grandes ciudades europeas a través de su aeropuerto de Barajas y de los servicios de tren de alta velocidad.

Por último, Knight Frank recalca la"rica vida cultural, con acceso a algunos de los mejores restaurantes de Europa y una vibrante escena social, lo que la convierte en un lugar atractivo para aquellos que valoran la cultura y el ocio".

"Se puede replicar un bonito ático, pero no la cultura y la historia de una ciudad", subraya White.

El barrio de Salamanca, epicentro del lujo

Carlos Zamora, socio y director del área Residencial de Knight Frank, también observa otro fenómeno: "Es remarcable la creciente población de grandes fortunas estadounidenses que buscan oportunidades de inversión fuera de su país, y Madrid está captando su atención". Los compradores de vivienda de lujo concentran su interés en zonas exclusivas como el barrio de Salamanca.

En los últimos tiempos, empresarios de Nueva York y Miami han visto en Madrid un área de inversión inmobiliaria de alta rentabiliad. Por ello, según los expertos, en la capital de España las propiedades de ultralujo tienen periodos de venta cortos, hecho que también influye en los precios.

Así, el mercado inmobiliario de lujo madrileño experimentó un crecimiento del 6,4% en precios durante el pasado año. Aunque el crecimiento de precios prime a nivel mundial se ha moderado del 4,1% al 2,6% entre el primer y segundo trimestre de 2024, la ciudad, según Knight Frank, mantiene su atractivo.

"La confianza en un mercado de crecimiento sostenible con fundamentos sólidos es lo que impulsa el segmento prime, no solo los tipos de interés", concluye White.