El gran cambio que viene en las obras de la A-5: "Molestará, pero el resultado compensa"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha confirmado que el tráfico de la A-5 será desviado próximamente al sentido contrario al actual con motivo de las obras en esta vía de acceso a la capital.

En declaraciones a los periodistas, Carabante explicó que ya se están produciendo desvíos parciales respecto a la traza original, pero que “en las próximas semanas se pasará todo el tráfico al sentido contrario” para poder iniciar los trabajos en la losa y cumplir con los plazos previstos.

Desvíos y afecciones al tráfico en Madrid

El delegado reconoció que las actuaciones en la A-5 y en la Castellana generan “molestias y problemas”, aunque subrayó que el Consistorio realiza un “esfuerzo extraordinario” para informar a los ciudadanos y facilitar la movilidad durante las obras.

Respecto a la Castellana, señaló que los trabajos afectan también al estacionamiento y que el Ayuntamiento estudia, junto con el Consorcio Regional de Transportes, la posibilidad de reubicar algunas plazas para minimizar el impacto en los vecinos.

Obras con “resultado positivo”

Carabante defendió que este tipo de actuaciones urbanísticas, pese a los inconvenientes temporales, “merecen la pena”.

“El resultado final compensa cualquier molestia que se haya producido. Tenemos multitud de ejemplos, como Madrid Río o las grandes actuaciones en materia de transporte público en los últimos años en la ciudad de Madrid”, aseguró.