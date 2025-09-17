URBANISMO
El gran cambio que viene en las obras de la A-5: "Molestará, pero el resultado compensa"
El Ayuntamiento de Madrid trasladará “en las próximas semanas” toda la circulación para poder ejecutar la losa
El delegado de Movilidad reconoce “molestias inevitables” pero asegura que el resultado final “compensará”
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha confirmado que el tráfico de la A-5 será desviado próximamente al sentido contrario al actual con motivo de las obras en esta vía de acceso a la capital.
En declaraciones a los periodistas, Carabante explicó que ya se están produciendo desvíos parciales respecto a la traza original, pero que “en las próximas semanas se pasará todo el tráfico al sentido contrario” para poder iniciar los trabajos en la losa y cumplir con los plazos previstos.
Desvíos y afecciones al tráfico en Madrid
El delegado reconoció que las actuaciones en la A-5 y en la Castellana generan “molestias y problemas”, aunque subrayó que el Consistorio realiza un “esfuerzo extraordinario” para informar a los ciudadanos y facilitar la movilidad durante las obras.
Respecto a la Castellana, señaló que los trabajos afectan también al estacionamiento y que el Ayuntamiento estudia, junto con el Consorcio Regional de Transportes, la posibilidad de reubicar algunas plazas para minimizar el impacto en los vecinos.
Obras con “resultado positivo”
Carabante defendió que este tipo de actuaciones urbanísticas, pese a los inconvenientes temporales, “merecen la pena”.
“El resultado final compensa cualquier molestia que se haya producido. Tenemos multitud de ejemplos, como Madrid Río o las grandes actuaciones en materia de transporte público en los últimos años en la ciudad de Madrid”, aseguró.
- Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial
- De una aldea gallega a los supermercados de Madrid: la mujer que revoluciona la venta del huevo campero
- Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
- Una exasesora de la Comunidad de Madrid, condenada a dos años de prisión por el 'caso Máster' de Cifuentes
- Sánchez entra al choque directo con Ayuso y eleva la tensión entre los gobiernos central y regional
- Así es Calle 10, el evento cultural 'más completo de Madrid': programación y todas las bandas que actuarán
- ¿Qué lesión tiene Trent Alexander-Arnold? Tiempo de recuperación y partidos que se pierde el jugador del Real Madrid
- La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027